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В ответ на высылку российских дипломатов: посол Чехии приехал в МИД РФ

В ответ на высылку российских дипломатов: посол Чехии приехал в МИД РФ

Киев  •  УНН

 • 24062 просмотра

КИЕВ. 18 апреля. УНН. Посол Чехии в России Витезслав Пивонька приехал в здание МИД РФ. Об этом пишет российское государственное информагентство "ТАСС", передает УНН.

Детали

Накануне чешского дипломата вызвали на Смоленскую площадь после решения Праги о высылке россиян, которых власти Чехии заподозрили в работе на разведку и причастности к инциденту в Врбетице.

По данным госагентств, Пивонька вошел внутрь, не став общаться с журналистами.

Что предшествовало

Днем ранее МИД Чехии заявил о высылке 18 российских дипломатов.

Контекст

По версии чешской стороны, является "офицерами российских спецслужб СВР и ГРУ". Этот шаг был сделан в связи с обстоятельствами взрыва в селе Врбетице в 2014 году. К нему, как утверждали политики, причастны "офицеры российской военной разведки ГРУ".

МИД РФ выступил с заявлением, в котором выразил Праге решительный протест в связи с начатым "под голословными и надуманными предлогами" шагом, и анонсировал принятие мер. Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Москва в ближайшее время объявит о конкретных шагах в ответ.

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