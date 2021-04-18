В ответ на высылку российских дипломатов: посол Чехии приехал в МИД РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 18 апреля. УНН. Посол Чехии в России Витезслав Пивонька приехал в здание МИД РФ. Об этом пишет российское государственное информагентство "ТАСС", передает УНН.
Детали
Накануне чешского дипломата вызвали на Смоленскую площадь после решения Праги о высылке россиян, которых власти Чехии заподозрили в работе на разведку и причастности к инциденту в Врбетице.
По данным госагентств, Пивонька вошел внутрь, не став общаться с журналистами.
Что предшествовало
Днем ранее МИД Чехии заявил о высылке 18 российских дипломатов.
Контекст
По версии чешской стороны, является "офицерами российских спецслужб СВР и ГРУ". Этот шаг был сделан в связи с обстоятельствами взрыва в селе Врбетице в 2014 году. К нему, как утверждали политики, причастны "офицеры российской военной разведки ГРУ".
МИД РФ выступил с заявлением, в котором выразил Праге решительный протест в связи с начатым "под голословными и надуманными предлогами" шагом, и анонсировал принятие мер. Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Москва в ближайшее время объявит о конкретных шагах в ответ.