Россия объявила 20 дипломатов Чехии персонами нон грата
Киев • УНН
КИЕВ. 18 апреля. УНН. МИД РФ объявило о мерах в ответ на высылку 18 российских дипломатов из Чехии. В России персонами нон грана объявлены 20 чешских дипломатов, пишет УНН со ссылкой на пресс-центр российского внешнеполитического ведомства.
Цитата
“Послу объявлен решительный протест в связи с недружественным актом власти Чехии по персоналу российской дипмиссии в Праге. Витезславу Пивоньке сообщено, что двадцать сотрудников посольства Чехии в Москве объявляются “персона нон грата”, — говорится в сообщении МИД РФ.
Детали
Объявленые персонами нон грата дипломаты должны покинуть территорию России до конца дня 19 апреля. Также чешской стороне предъявлено требование “привести количество сотрудников дипмиссии в Москве в категории принятых на месте до паритета с числом сотрудников аналогичной категории посольства России в Чехии”.
Контекст
Накануне власти Чехии объявили о высылке российских дипломатов 17 апреля. Так Прага ответила на вероятную причастность Москвы к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году. По версии чешских властей, к взрыву причастна российские спецслужбы. При этом полиция Чехии объявила в розыск двух граждан РФ — Александра Петрова и Руслана Боширова.
В МИД РФ выразили чешской власти протест и пообещали ответить на их действия. Позже в МИД РФ был вызван посол Чехии в Москве Витезслав Пивонька. Ему было объявлено об ответных мерах со стороны России.