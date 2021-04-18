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Россия объявила 20 дипломатов Чехии персонами нон грата

Россия объявила 20 дипломатов Чехии персонами нон грата

Киев  •  УНН

 • 19287 просмотра

КИЕВ. 18 апреля. УНН. МИД РФ объявило о мерах в ответ на высылку 18 российских дипломатов из Чехии. В России персонами нон грана объявлены 20 чешских дипломатов, пишет УНН со ссылкой на пресс-центр российского внешнеполитического ведомства.

Цитата

“Послу объявлен решительный протест в связи с недружественным актом власти Чехии по персоналу российской дипмиссии в Праге. Витезславу Пивоньке сообщено, что двадцать сотрудников посольства Чехии в Москве объявляются “персона нон грата”, — говорится в сообщении МИД РФ.

Детали

Объявленые персонами нон грата дипломаты должны покинуть территорию России до конца дня 19 апреля. Также чешской стороне предъявлено требование “привести количество сотрудников дипмиссии в Москве в категории принятых на месте до паритета с числом сотрудников аналогичной категории посольства России в Чехии”.

Контекст

Накануне власти Чехии объявили о высылке российских дипломатов 17 апреля. Так Прага ответила на вероятную причастность Москвы к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году. По версии чешских властей, к взрыву причастна российские спецслужбы. При этом полиция Чехии объявила в розыск двух граждан РФ — Александра Петрова и Руслана Боширова.

В МИД РФ выразили чешской власти протест и пообещали ответить на их действия. Позже в МИД РФ был вызван посол Чехии в Москве Витезслав Пивонька. Ему было объявлено об ответных мерах со стороны России.

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