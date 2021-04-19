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У Чехії заявили, що відреагують на висилки з РФ, Москва заборонила приймати росіян на роботу у чеське посольство

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 квітня. УНН. Реакція Росії на висилку з Чехії 18 співробітників посольства РФ виявилася сильнішою, ніж очікувалося з урахуванням існуючої практики в таких випадках, тому в республіці вивчать подальші можливі дії в зв’язку з цим. Про це заявив в понеділок журналістам перший віцепрем’єр і глава МВС Чехії Ян Гамачек, тимчасово виконуючий також обов’язки глави МЗС республіки, пише УНН.

Реакція чеської сторони на дії РФ у відповідь

“Реакція російської сторони (на висилку дипломатів) виявилася сильнішою, ніж ми очікували. Було вислано більше (чеських) дипломатів (20 — ред.), — зазначив Гамачек. — Я підготував для прем’єр-міністра (Чехії Андрія) Бабіша пропозицію про наші подальші дії. Спочатку про неї буду інформувати його (а не громадськість)”.

За словами Гамачека, з РФ був висланий “заступник посла Чехії”. “На це Чехія повинна реагувати”, — сказав він, підкресливши, що висилка російського посла з Чехії не планується.

За його словами, в понеділок до Праги прибуде російський спецрейс, який забере висланих співробітників посольства РФ і членів їхніх сімей. У той же день спецборт ВПС Чехії доставить в Прагу чеських дипломатів з Москви. “Сподіваюся, що все пройде належним чином і з російської сторони не виникне ніяких несподіванок для нас”, — сказав він.

Віцепрем’єр не виключив, що незабаром будуть зроблені чергові кроки “щодо висилки співробітників російських спецслужб”, які можуть бути “пов’язані з операціями” в Чехії, інших державах ЄС або їх союзників.

Гамачек також заявив, що оголошення Росією персонами нон грата 20 співробітників посольства республіки паралізувало діяльність чеського дипломатичного представництва.

“Штат посольства Чехії в Москві не був великим. Це близько 30 співробітників (відряджених з Чехії). Цей крок (російської сторони) діяльність посольства, в принципі, паралізував. Там (зараз) працює тільки консульське відділення”, — сказав Гамачек.

Він поінформував, що в Москві повністю припинили роботу політичний і економічний відділи посольства Чехії. У російську столицю МЗС планує перевести частину дипломатів з генеральних консульств республіки з інших міст РФ.

Коментар МЗС Російської Федерації

Як заявила в понеділок офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова в ефірі передачі на федеральному телеканалі “Росія” — чеське посольство в РФ більше не зможе наймати на роботу російських громадян.

“Тепер ні у США, ні у Чехії такої можливості — наймати людей серед громадян нашої країни на роботу собі в посольство — немає”, — сказала вона.

Крім того, за словами Захарової, пропоновані росіянам умови праці в американському посольстві можна кваліфікувати в тому числі нібито як елемент вербовочної роботи. “Люди, які приходять працювати як би за трудовими угодами, починають працювати на свою майбутню державу. А від якості виконуваної ними роботи, в лапках, залежить, який статус вони в цій своїй майбутній державі отримають”, — заявила вона.

За словами Захарової, рішення Праги вислати 18 російських дипломатів торкнеться в цілому 62 осіб з урахуванням членів сімей, 28 з них — діти. “Це дійсно безпрецедентна історія. Вони оголосили про висилку 18 російських дипломатів. Але ж мова йде про те, що Чехію повинні покинути не 18 росіян — 62, тому що це члени сім’ї. З них 28 — це діти”, — сказала вона.

Контекст

Міністерство закордонних справ РФ оголосило персонами нон грата 20 дипломатів посольства Чехії в Москві. Всі вони повинні покинути Росію до кінця 19 квітня. Таким чином, в штаті посольства залишаться тільки п’ять дипломатів.

Увечері в неділю в російське МЗС був екстрено викликаний посол Чехії Вітезслав Півонька, де йому було оголошено про вжиті заходи.

Вони стали відповіддю на висилку з Праги 18 співробітників посольства Росії, яких влада Чехії вважає агентами ГРУ і СЗР. Також Чехія звинуватила російські спецслужби в причетності до вибухів на військових складах в Врбетіце в 2014 році.

За підозрою в організації вибухів в розшук оголосили росіян Олександра Петрова і Руслана Бошірова. Раніше Велика Британія назвала їх співробітниками ГРУ, що отруїли в Солсбері Сергія і Юлію Скрипалів.

Москва назвала звинувачення Праги абсурдними і голослівними.

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