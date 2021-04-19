В Чехии заявили, что отреагируют на высылки из РФ, Москва запретила принимать россиян на работу в чешское посольство

Реакция чешской стороны на действия РФ в ответ

“Реакция российской стороны (на высылку дипломатов) оказалась более сильной, чем мы ожидали. Было выслано больше (чешских) дипломатов (20 — ред.), — отметил Гамачек. — Я подготовил для премьер-министра (Чехии Андрея) Бабиша предложение о наших дальнейших действиях. Вначале о нем буду информировать его (а не общественность)”.

По словам Гамачека, из РФ был выслан “заместитель посла Чехии”. “На это Чехия должна реагировать”, — сказал он, подчеркнув, что высылка российского посла из Чехии не планируется.

По его словам, в понедельник в Прагу прибудет российский спецрейс, который заберет высланных сотрудников посольства РФ и членов их семей. В тот же день спецборт ВВС Чехии доставит в Прагу чешских дипломатов из Москвы. “Надеюсь, что все пройдет достойным образом и с российской стороны не возникнет никаких неожиданностей для нас”, — сказал он.

Вице-премьер не исключил, что вскоре будут сделаны очередные шаги “по высылке сотрудников российских спецслужб”, которые могут быть “связаны с операциями” в Чехии, других государствах ЕС или их союзников.

Гамачек также заявил, что объявление Россией персонами нон грата 20 сотрудников посольства республики парализовало деятельность чешского дипломатического представительства.

“Штат посольства Чехии в Москве не был большим. Это около 30 сотрудников (командированных из Чехии). Этот шаг (российской стороны) деятельность посольства, в принципе, парализовал. Там (сейчас) работает только консульское отделение”, — сказал Гамачек.

Он проинформировал, что в Москве полностью прекратили работу политический и экономический отделы посольства Чехии. В российскую столицу МИД планирует перевести часть дипломатов из генеральных консульств республики из других городов РФ.

Комментарий МИД Российской Федерации

Как заявила в понедельник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире передачи на федеральном телеканале “Россия” — чешское посольство в РФ больше не сможет нанимать на работу российских граждан.

“Теперь ни у США, ни у Чехии такой возможности — нанимать людей среди граждан нашей страны на работу себе в посольство — нет”, — сказала она.

Кроме того, по словам Захаровой, предлагаемые россиянам условия труда в американском посольстве можно квалифицировать в том числе якобы как элемент вербовочной работы. “Люди, которые приходят работать как бы по трудовым соглашениям, начинают работать на свое будущее государство. А от качества выполняемой ими работы, в кавычках, зависит, какой статус они в этом своем будущем государстве получат”, — заявила она.

По словам Захаровой, решение Праги выслать 18 российских дипломатов коснется в общей сложности 62 человек с учетом членов семей, 28 из них — дети. “Это действительно беспрецедентная история. Они объявили о высылке 18 российских дипломатов. Но ведь речь идет о том, что Чехию должны покинуть не 18 россиян — 62, потому что это члены семьи. Из них 28 — это дети”, — сказала она.

Контекст

Министерство иностранных дел РФ объявило персонами нон грата 20 дипломатов посольства Чехии в Москве. Все они должны покинуть Россию до конца 19 апреля. Таким образом, в штате посольства останутся только пять дипломатов.

Вечером в воскресенье в российский МИД был экстренно вызван посол Чехии Витезслав Пивонька, где ему было объявлено о принятых мерах.

Они стали ответом на высылку из Праги 18 сотрудников посольства России, которых власти Чехии считают агентами ГРУ и СВР. Также Чехия обвинила российские спецслужбы в причастности ко взрывам на военных складах в Врбетице в 2014 году.

По подозрению в организации взрывов в розыск объявили россиян Александра Петрова и Руслана Боширова. Ранее Великобритания назвала их сотрудниками ГРУ, отравившими в Солсбери Сергея и Юлию Скрипалей.

Москва назвала обвинения Праги абсурдными и голословными.