Чехія не отримала відповіді РФ на ультиматум: Прага планує вислати ще майже 70 росіян

Деталі

“Ми обмежуємо кількість дипломатів в російському диппредставництві в Празі відповідно до стану (штату) нашого посольства в Москві. Це рішення вступає в силу сьогодні. Російська сторона отримала термін на відкликання своїх людей (з Чехії) до кінця травня”, — сказав Кулганек.

За підрахунками МЗС Чехії, з вівторка штат російського посольства в республіці складається з 27 дипломатів і 67 техперсоналу, а чеського в РФ — з п’яти дипломатів і 19 технічних службовців.

Контекст

Раніше міністр закордонних справ республіки Якуб Кулганек в інтерв’ю, опублікованому в четвер газетою Lidové noviny, заявив, що Чехія може вислати з Праги “приблизно 60” співробітників посольства РФ, якщо Росія до 12:00 (13:00 за київським часом) четверга не прийме рішення про повернення в Москву оголошених персонами нон грата співробітників чеського дипломатичного представництва. Після того, як відповіді не послідувало — Прага анонсувала брифінг про відповідні дії.

Конфлікт Праги і Москви

Раніше Комітет з питань оборони Палати депутатів (нижньої палати) парламенту Чехії закликав уряд скоротити кількість співробітників посольства РФ в республіці, щоб воно відповідало штату дипломатичного представництва Чехії в Росії.

Міністерство закордонних справ РФ оголосило персонами нон грата 20 дипломатів посольства Чехії в Москві. Всі вони повинні покинути Росію до кінця 19 квітня. Таким чином, в штаті посольства залишаться тільки п’ять дипломатів.

Увечері в неділю в російський МЗС був екстрено викликаний посол Чехії Вітезслав Півонька, де йому було оголошено про вжиті заходи.

Вони стали відповіддю на висилку з Праги 18 співробітників посольства Росії, яких влада Чехії вважає агентами ГРУ і СВР. Також Чехія звинуватила російські спецслужби в причетності до вибухів на військових складах у Врбетіце в 2014 році.

За підозрою в організації вибухів в розшук оголосили росіян Олександра Петрова і Руслана Боширова. Раніше Велика Британія назвала їх співробітниками ГРУ, що отруїли в Солсбері Сергія і Юлію Скрипалів.

Москва назвала звинувачення Праги абсурдними і голослівними.

Як заявив 19 квітня журналістам перший віцепрем’єр і глава МВС Чехії Ян Гамачек, також тоді тимчасово виконуючий обов’язки глави МЗС республіки — реакція Росії на висилку з Чехії 18 співробітників посольства РФ виявилася сильнішою, ніж очікувалося з урахуванням існуючої практики в таких випадках, тому в республіці вивчать подальші можливі дії в зв’язку з цим.