Чехия не получила ответа РФ на ультиматум: Прага планирует выслать еще около 70 россиян

КИЕВ. 22 апреля. УНН. Чехия сокращает до числа чешских дипломатов в Москве количество российских в посольстве РФ в Праге. О такой реакции на высылку из Москвы 20 сотрудников чешского посольства в ответ на объявление персонами нон грата 18 дипломатов-россиян объявил журналистам в четверг министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек, пишет УНН также со ссылкой на местные СМИ.