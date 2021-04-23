Чехія і Росія зрівняють кількість співробітників в посольствах до 32

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"Росія оголосила про перехід до суворого паритету з точки зору кількості співробітників в посольствах Росії і Чехії, тому кількість має бути однаковою", - сказав Кулганек, якого цитує Novinky.cz.

"У Москві у нас сім дипломатів і 25 адміністративно-технічних працівників. Стільки ж буде і російських співробітників посольства в Празі", - додав голова МЗС Чехії.

Деталі

За його словами, такі заходи набувають чинності негайно. Однак міністр повторив, що російська сторона повинна до кінця травня забрати своїх співробітників, які повинні повернутися на батьківщину.

Згідно із заявою, Росія не буде депортувати інших чехів. Не буде й скорочення штату співробітників генеральних консульств.

"Якщо Росія не скоротить кількість в генеральних консульствах, ми не плануємо ніяких кроків зі скорочення кількості в їх консульствах в Чеській Республіці", - додав міністр.

Контекст

Чехія оголосила, що скорочує до кількості чеських дипломатів в Москві кількість російських в посольстві РФ у Празі. Про таку реакцію на висилку з Москви 20 співробітників чеського посольства у відповідь на оголошення персонами нон грата 18 дипломатів-росіян оголосив журналістам у четвер міністр закордонних справ Чехії Якуб Кулганек.

Раніше комітет з питань оборони Палати депутатів (нижньої палати) парламенту Чехії закликав уряд скоротити кількість співробітників посольства РФ в республіці, щоб вона відповідала штату дипломатичного представництва Чехії в Росії.

Конфлікт Праги і Москви

Міністерство закордонних справ РФ оголосило персонами нон грата 20 дипломатів посольства Чехії в Москві. Усі вони повинні були покинути Росію до кінця 19 квітня. Таким чином, у штаті посольства мало б залишитися тільки п’ять дипломатів. Увечері в неділю в російський МЗС був екстрено викликаний посол Чехії Вітезслав Півонька, де йому було оголошено про вжиті заходи.

Вони стали відповіддю на висилку з Праги 18 співробітників посольства Росії, яких влада Чехії вважає агентами ГРУ і СЗР. Також Чехія звинуватила російські спецслужби в причетності до вибухів на військових складах у Врбетицях в 2014 році.

За підозрою у причетності до вибухів в розшук оголосили росіян Олександра Петрова і Руслана Боширова. Раніше Велика Британія назвала їх співробітниками ГРУ, що отруїли в Солсбері Сергія і Юлію Скрипалів.

Москва назвала звинувачення Праги абсурдними і голослівними.

Як заявив 19 квітня журналістам перший віце-прем’єр і голова МВС Чехії Ян Гамачек, також тоді тимчасово виконувач обов’язків голови МЗС республіки — реакція Росії на висилку з Чехії 18 співробітників посольства РФ виявилася сильнішою, ніж очікувалося, з урахуванням існуючої практики в таких випадках, тому в республіці вивчать подальші можливі дії в зв’язку з цим.