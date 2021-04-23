Чехия и Россия уравняют количество сотрудников в посольствах до 32

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"Россия объявила о переходе к строгому паритету с точки зрения количества сотрудников в посольствах России и Чехии, поэтому количество должно быть одинаковым", - сказал Кулганек, которого цитирует Novinky.cz.

"В Москве у нас семь дипломатов и 25 административно-технических сотрудников. Столько же будет и российских сотрудников посольства в Праге", - добавил глава МИД Чехии.

Детали

По его словам, мера вступает в силу незамедлительно. Однако министр повторил, что российская сторона должна до конца мая забрать своих сотрудников, которые должны вернуться на родину.

Согласно заявлению, Россия не будет депортировать других чехов. Не будет сокращения и штата сотрудников генеральных консульств.

"Если Россия не сократит количество в генеральных консульствах, мы не планируем никаких шагов по сокращению количества в их консульствах в Чешской Республике", - добавил министр.

Контекст

Чехия объявила, что сокращает до количества чешских дипломатов в Москве количество российских в посольстве РФ в Праге. О такой реакции на высылку из Москвы 20 сотрудников чешского посольства в ответ на объявление персонами нон грата 18 дипломатов-россиян объявил журналистам в четверг министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек.

Ранее комитет по вопросам обороны Палаты депутатов (нижней палаты) парламента Чехии призвал правительство сократить количество сотрудников посольства РФ в республике, чтобы оно отвечало штату дипломатического представительства Чехии в России.

Конфликт Праги и Москвы

Министерство иностранных дел РФ объявило персонами нон грата 20 дипломатов посольства Чехии в Москве. Все они должны были покинуть Россию до конца 19 апреля. Таким образом, в штате посольства должно было остаться только пять дипломатов. Вечером в воскресенье в российский МИД был экстренно вызван посол Чехии Витезслав Пивонька, где ему было объявлено о принятых мерах.

Они стали ответом на высылку из Праги 18 сотрудников посольства России, которых власти Чехии считают агентами ГРУ и СВР. Также Чехия обвинила российские спецслужбы в причастности к взрывам на военных складах в Врбетице в 2014 году.

По подозрению в причастности к взрывам в розыск объявили россиян Александра Петрова и Руслана Боширова. Ранее Великобритания назвала их сотрудниками ГРУ, отравившими в Солсбери Сергея и Юлию Скрипалей.

Москва назвала обвинения Праги абсурдными и голословными.

Как заявил 19 апреля журналистам первый вице-премьер и глава МВД Чехии Ян Гамачек, также тогда временно исполняющий обязанности главы МИД республики - реакция России на высылку из Чехии 18 сотрудников посольства РФ оказалась сильнее, чем ожидалось, с учетом существующей практики в таких случаях, поэтому в республике изучат дальнейшие возможные действия в связи с этим.