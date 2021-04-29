Кремль: Росія не терпітиме те, що зараз творять чехи

Цитата

“Те, що зараз творять чехи, як до них приєднуються болгари, як до них в рамках цієї так званої горезвісної солідарності приєднуються прибалти та інші. Ми цього вже не терпимо. І ми чітко це демонструємо. І, як сказав (президент Росії Володимир) Путін, так буде тепер далі”, — сказав представник Кремля.

Деталі

За його словами, США і країни Європи вперто не хочуть сприймати бажання Росії бути з ними нібито “в добрих відносинах”. “Головне все-таки — це бажання Росії бути в добрих відносинах. Цю першу частину і основний посил президента Путіна чомусь вперто не хочуть чути — ні у Вашингтоні, ні в Брюсселі, ні в (інших) європейських столицях”, — зазначив Пєсков.

Конфлікт Праги і Москви

В останній тиждень взаємини двох країн різко погіршилися.

Міністерство закордонних справ РФ оголосило персонами нон грата 20 дипломатів посольства Чехії в Москві. Всі вони повинні покинути Росію до кінця 19 квітня. Таким чином, в штаті посольства залишаться тільки п’ять дипломатів.

Увечері в неділю в російський МЗС був екстрено викликаний посол Чехії Вітезслав Півонька, де йому було оголошено про вжиті заходи.

Вони стали відповіддю на висилку з Праги 18 співробітників посольства Росії, яких влада Чехії вважає агентами ГРУ і СЗР. Також Чехія звинуватила російські спецслужби в причетності до вибухів на військових складах у Врбетіце в 2014 році.

Москва назвала звинувачення Праги абсурдними і голослівними.

Як заявив 19 квітня журналістам перший віцепрем’єр і глава МВС Чехії Ян Гамачек, також тоді тимчасово виконуючий обов’язки глави МЗС республіки — реакція Росії на висилку з Чехії 18 співробітників посольства РФ виявилася сильнішою, ніж очікувалося з урахуванням існуючої практики в таких випадках, тому в республіці вивчать подальші можливі дії в зв’язку з цим.

Додаткові висилки

Пізніше міністр закордонних справ республіки Якуб Кулганек в інтерв’ю, опублікованому в четвер газетою Lidové noviny, заявив, що Чехія може вислати з Праги “приблизно 60” співробітників посольства РФ, якщо Росія до 12:00 (13:00 за київським часом) четверга, 22 квітня, не прийме рішення про повернення в Москву оголошених персонами нон грата співробітників чеського дипломатичного представництва. Після того, як відповіді не послідувало — Прага анонсувала брифінг про відповідні дії.

В результаті уряд республіки повідомив, що Чехія скорочує до числа чеських дипломатів в Москві кількість російських в посольстві РФ у Празі. Таким чином Чехія і Росія зрівняють кількість співробітників в посольствах до 32.