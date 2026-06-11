Кремль превратил кино в оружие против Украины — ЦПД назвал главные инструменты российской кинопропаганды
Киев • УНН
ЦПД разоблачил использование россией кино для оправдания агрессии и легитимизации оккупации. Пропаганду финансируют через ИРИ и сеть RT Documentary.
россия системно использует кинематограф, сериалы и документалистику как инструмент информационной войны против Украины. Через художественные фильмы, псевдодокументальные проекты и международные фестивали кремль пытается оправдать агрессию, легитимизировать оккупацию украинских территорий и продвигать антиукраинские нарративы за рубежом. Об этом говорится в аналитическом отчете Центра противодействия дезинформации, передает УНН.
Детали
В Центре подчеркивают, что современная российская кинопропаганда давно вышла за пределы традиционной политической агитации и все чаще маскируется под культурный или документальный продукт.
Главная опасность таких продуктов заключается в маскировке пропагандистских месседжей под культурный, документальный или авторский контент. Через эмоциональные истории, образы "обычных людей", свидетельства якобы очевидцев и смещение акцентов кремль пытается легитимизировать свою агрессию и дискредитировать Украину, в частности в глазах иностранной аудитории
Кто финансирует российскую кинопропаганду
По данным ЦПД, производство и распространение такого контента обеспечивается целой сетью государственных структур, медиа и продюсерских центров. Одним из ключевых инструментов финансирования пропагандистских проектов называют российский "Институт развития интернета" (ИРИ), бюджет которого в 2026 году превышает 25 млрд рублей.
В то же время важную роль в международном продвижении российских нарративов играет сеть RT и ее документальное направление RT Documentary.
Фильмы и сериалы для оправдания агрессии
В отчете подчеркивается, что российские художественные фильмы и сериалы используются для эмоционального воздействия на зрителя и формирования выгодной кремлю картины войны.
Среди примеров ЦПД называет сериал "20/22", который героизирует участников российских оккупационных формирований и преподносит уничтожение Мариуполя как "освобождение", а также фильм "Свидетель", где через образ иностранца продвигаются обвинения в адрес украинских военных.
Оккупированный Крым в российских лентах
Отдельное место занимают ленты об оккупированном Крыме.
Вооруженная агрессия подается через романтическую историю как "бескровный естественный выбор" населения, что имеет целью легитимизировать временную оккупацию полуострова
Как пропаганда выходит на международную аудиторию
В Центре также обратили внимание на проблему международного распространения таких материалов. По мнению аналитиков, демонстрация российских пропагандистских лент на фестивалях, стриминговых сервисах, в культурных центрах и университетах создает эффект легитимности и способствует распространению антиукраинских нарративов.
Появление российских пропагандистских аудиовизуальных продуктов на фестивалях, стриминговых платформах, в университетах, культурных центрах или на медийных площадках создает эффект "легитимности", что способствует закреплению антиукраинских нарративов как якобы альтернативной позиции
Какие меры предлагает ЦПД
В ЦПД призывают усилить мониторинг российского аудиовизуального контента, анализировать источники его финансирования и рассматривать возможность применения санкций в отношении лиц, причастных к созданию и продвижению пропагандистских продуктов.
"российский пропагандистский аудиовизуальный контент требует системного мониторинга, анализа источников финансирования, отслеживания каналов дистрибуции и публичного раскрытия связей с государством-агрессором", – подытожили в Центре.
путин является результатом мировоззрения россиян, его нужно менять - ЦПД10.06.26, 20:58 • 5612 просмотров