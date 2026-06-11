Кремль превратил кино в оружие против Украины — ЦПД назвал главные инструменты российской кинопропаганды

россия системно использует кинематограф, сериалы и документалистику как инструмент информационной войны против Украины. Через художественные фильмы, псевдодокументальные проекты и международные фестивали кремль пытается оправдать агрессию, легитимизировать оккупацию украинских территорий и продвигать антиукраинские нарративы за рубежом. Об этом говорится в аналитическом отчете Центра противодействия дезинформации, передает УНН.

В Центре подчеркивают, что современная российская кинопропаганда давно вышла за пределы традиционной политической агитации и все чаще маскируется под культурный или документальный продукт.

Главная опасность таких продуктов заключается в маскировке пропагандистских месседжей под культурный, документальный или авторский контент. Через эмоциональные истории, образы "обычных людей", свидетельства якобы очевидцев и смещение акцентов кремль пытается легитимизировать свою агрессию и дискредитировать Украину, в частности в глазах иностранной аудитории

По данным ЦПД, производство и распространение такого контента обеспечивается целой сетью государственных структур, медиа и продюсерских центров. Одним из ключевых инструментов финансирования пропагандистских проектов называют российский "Институт развития интернета" (ИРИ), бюджет которого в 2026 году превышает 25 млрд рублей.

В то же время важную роль в международном продвижении российских нарративов играет сеть RT и ее документальное направление RT Documentary.

В отчете подчеркивается, что российские художественные фильмы и сериалы используются для эмоционального воздействия на зрителя и формирования выгодной кремлю картины войны.

Среди примеров ЦПД называет сериал "20/22", который героизирует участников российских оккупационных формирований и преподносит уничтожение Мариуполя как "освобождение", а также фильм "Свидетель", где через образ иностранца продвигаются обвинения в адрес украинских военных.

Отдельное место занимают ленты об оккупированном Крыме.

Вооруженная агрессия подается через романтическую историю как "бескровный естественный выбор" населения, что имеет целью легитимизировать временную оккупацию полуострова

В Центре также обратили внимание на проблему международного распространения таких материалов. По мнению аналитиков, демонстрация российских пропагандистских лент на фестивалях, стриминговых сервисах, в культурных центрах и университетах создает эффект легитимности и способствует распространению антиукраинских нарративов.

Появление российских пропагандистских аудиовизуальных продуктов на фестивалях, стриминговых платформах, в университетах, культурных центрах или на медийных площадках создает эффект "легитимности", что способствует закреплению антиукраинских нарративов как якобы альтернативной позиции