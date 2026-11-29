Российские пропагандистские СМИ массово распространяют обвинения в адрес стран Балтии, утверждая, что они помогают Украине атаковать территорию России, и пытаясь представить их участниками войны. Об этом говорится в исследовании аналитического центра Debunk.org, пишет УНН.

Детали

С 1 января по 31 октября 2026 года аналитики зафиксировали 6308 публикаций в прокремлёвских русскоязычных СМИ, которые изображали страны Балтии как угрозу для России. Совокупный охват этих материалов составил около 2,58 млрд контактов.

Наиболее распространённым нарративом стали обвинения в использовании Украиной воздушного пространства балтийских государств для атак на российскую территорию. Такие утверждения содержались в 1565 публикациях.

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Активно продвигать этот нарратив российская пропаганда начала в конце марта после падения нескольких беспилотников на территории стран Балтии. С соответствующими обвинениями выступил и секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.

Как Кремль манипулирует информацией

По словам главного аналитика Debunk.org Альгирдаса Казлаускаса, российская пропаганда использует даже взаимоисключающие версии событий. В одних публикациях страны Балтии изображают сознательными сообщниками Украины, в других — жертвами якобы безответственных действий Киева.

Аналитики подчёркивают, что пропагандисты часто выдвигают обвинения ещё до установления официальных обстоятельств инцидентов и продолжают их распространять даже тогда, когда результаты расследований не подтверждают первоначальных утверждений.

Параллельно прокремлёвские ресурсы продвигают нарративы об упадке балтийских государств, их слабости и неспособности гарантировать собственную безопасность.

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