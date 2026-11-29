російські пропагандистські ЗМІ масово поширюють звинувачення на адресу країн Балтії, стверджуючи, що вони допомагають Україні атакувати територію росії, та намагаючись представити їх учасниками війни. Про це йдеться в дослідженні аналітичного центру Debunk.org, пише УНН.

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З 1 січня по 31 жовтня 2026 року аналітики зафіксували 6308 публікацій у прокремлівських російськомовних ЗМІ, які зображували країни Балтії як загрозу для росії. Сукупне охоплення цих матеріалів становило близько 2,58 млрд контактів.

Найпоширенішим наративом стали звинувачення у використанні Україною повітряного простору балтійських держав для атак на російську територію. Такі твердження містилися у 1565 публікаціях.

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Активно просувати цей наратив російська пропаганда почала наприкінці березня після падіння кількох безпілотників на території країн Балтії. З відповідними звинуваченнями виступив і секретар радбезу рф сергій шойгу.

Як кремль маніпулює інформацією

За словами головного аналітика Debunk.org Альгірдаса Казлаускаса, російська пропаганда використовує навіть взаємовиключні версії подій. В одних публікаціях країни Балтії зображують свідомими спільниками України, в інших – жертвами нібито безвідповідальних дій Києва.

Аналітики наголошують, що пропагандисти часто висувають звинувачення ще до встановлення офіційних обставин інцидентів та продовжують їх поширювати навіть тоді, коли результати розслідувань не підтверджують початкових тверджень.

Паралельно прокремлівські ресурси просувають наративи про занепад балтійських держав, їхню слабкість та нездатність гарантувати власну безпеку.

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