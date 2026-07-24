Фото: Служба внешней разведки Украины

российская власть всё активнее направляет выпускников девятых классов в колледжи и техникумы, пытаясь таким образом решить острый дефицит рабочей силы для военной промышленности. Одновременно это сокращает возможности молодёжи получить отсрочку от военной службы. Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины, передаёт УНН.

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По данным СВР, российская экономика нуждается примерно в 3 миллионах рабочих, операторов производственных установок и машин в течение ближайших шести лет. Об этом ранее заявил глава минтруда рф антон котяков.

Острый кадровый голод в промышленности толкает власть к директивным решениям: расширять приём в колледжи и техникумы и разворачивать кампании по популяризации рабочих специальностей - говорится в сообщении.

В Службе внешней разведки отмечают, что для обеспечения промышленности новыми работниками российская власть фактически ограничивает доступ школьников к старшим классам. По информации ведомства, родители и выпускники девятых классов из разных регионов рф сообщают о массовых отказах в зачислении в 10 класс. Причём отказы получают не только ученики с низкой успеваемостью, но и отличники, которым рекомендуют поступать в колледжи.

Такие случаи, по данным СВР, фиксируются в чувашии, приморском и краснодарском краях, иркутской, новосибирской и кемеровской областях, удмуртии и других регионах страны-агрессора. Формальными причинами называют средний балл аттестата, результаты государственных экзаменов или конкурсный отбор в профильные классы.

Образовательные стандарты, которые Москва ввела во время полномасштабной войны против Украины, искусственно усложняют поступление в старшую школу. Уже третий год подряд больше половины девятиклассников идут не в 10 класс, а в колледжи и техникумы. В 2025 году этот путь выбрали почти две трети выпускников – 62% - отметили в СВР.

В разведке также подчёркивают, что на выбор молодёжи влияют экономические факторы. Снижение реальных доходов населения, сокращение платных мест в вузах и предоставление льгот участникам войны против Украины и членам их семей значительно усложняют доступ к высшему образованию для других выпускников.

По мнению СВР, такая политика имеет не только экономическую, но и военную цель.

За этим административным давлением скрывается циничный военный расчёт. Колледж, куда подростков фактически загоняют после девятого класса, резко сужает возможности получить отсрочку от армии. Так система, которую кремль выстраивает под нужды войны, работает на два фронта одновременно: поставляет экономике дешёвую рабочую силу и армии новых солдат - подчеркнули в Службе внешней разведки Украины.

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