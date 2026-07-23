В рф за полугодие закрылось 2,7 тысячи туристических компаний из-за падения спроса - разведка

Туристический рынок россии продолжает стремительно сокращаться на фоне экономических проблем, падения спроса и топливного кризиса. За первое полугодие 2026 года в рф прекратили деятельность около 2,7 тысячи туристических компаний, что более чем на 52% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Службу внешней разведки Украины.

Детали

В СВР отмечают, что россияне все чаще отказываются от путешествий, сокращают продолжительность отпусков, выбирают более дешевые варианты отдыха и не пользуются услугами туристических агентств.

За первое полугодие текущего года в россии прекратили деятельность около 2,7 тыс. туристических компаний, что на 52,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года - говорится в сообщении.

Спрос падает, а проблем становится больше

По данным разведки, туристическая отрасль страдает не только от сокращения количества клиентов. На деятельность туроператоров также влияют рост операционных расходов, трудности с авиасообщением, перебои в работе аэропортов и дефицит топлива.

В СВР отмечают, что за год спрос на пакетные туры в россии сократился на 22–31%, из-за чего многие компании не смогли удержаться на рынке.

Крым не спас туристический сезон

Не смог компенсировать потери и внутренний туризм. Продажи мест в отелях на территории россии сократились на 12–15% по сравнению с прошлым годом.

Отдельно в разведке обратили внимание на ситуацию во временно оккупированном Крыму. Ожидания кремля относительно активного туристического сезона не оправдались, а для поддержки местного бизнеса власти рф были вынуждены выделить 4,3 млрд рублей дотаций и компенсаций работникам 4,6 тысячи предприятий полуострова.

Для большинства местных баз отдыха туристический сезон фактически завершился, так и не начавшись - отметили в Службе внешней разведки.

россияне тратят деньги не на отдых, а на базовые потребности

В СВР подчеркнули, что туризм больше не входит в число приоритетных расходов для большинства российских семей. Почти половину семейного бюджета они вынуждены направлять на продукты питания, тогда как остальные средства идут на лекарства, одежду, оплату коммунальных услуг и другие первоочередные нужды.

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