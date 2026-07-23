кремль боится выборов больше, чем санкций, из-за роста внутреннего напряжения в РФ - разведка

В Кремле все больше опасаются не международных санкций, а внутриполитической ситуации накануне выборов в Государственную думу РФ. Российская власть сталкивается с ростом общественной усталости от войны и пытается не допустить превращения этого недовольства в политический протест. Об этом сообщает Служба внешней разведки, пишет УНН.

Кремлю становится все труднее скрывать усталость общества от войны. Даже социология, которую контролирует власть, показывает: за продолжение боевых действий выступают лишь 15–24% россиян, тогда как 64–67% поддерживают мирные переговоры. Учитывая атмосферу страха в стране, реальный уровень поддержки войны может быть еще ниже. Накануне сентябрьских выборов в Госдуму это создает для власти дополнительные риски, которые не способна полностью устранить даже управляемая избирательная система - говорится в сообщении.

Как отмечают в разведке, формально выбор у российских избирателей есть, но политическая конкуренция уничтожена. К участию допускают только кандидатов, лояльных режиму. Показательным стало задержание Бориса Надеждина, который в 2024 году пытался позиционировать себя как противник войны. Хотя он не представлял реальной угрозы власти, его устранили и от нынешней кампании. Это свидетельствует, что Кремль боится не отдельных политиков, а любой возможности превратить общественное недовольство в политический процесс.

Для Кремля отсутствие очевидных лидеров протеста скорее проблема, чем преимущество. Лидера можно дискредитировать, арестовать или не допустить к выборам. Без такого лидера власть не понимает, откуда появится следующий очаг недовольства. Поэтому репрессии становятся превентивными - подчеркивают в СЗРУ.

Отмечается, что разногласия проявляются и внутри элит. Часть ближайшего окружения Путина призывает искать выход из войны, пока экономические и политические потери не стали необратимыми. Центробанк признает, что финансовая стабильность несовместима с постоянным финансированием войны, олигархи налаживают сепаратные контакты с Украиной.

Проблемы накапливаются и в самой государственной системе. Российские нефтеперерабатывающие заводы регулярно подвергаются ударам, флот несет потери, а временно оккупированный Крым после серии атак превращается во все более изолированную территорию. На этом фоне Пекин готовится к сценарию, при котором будущее России больше не будет связано с Путиным. До выборов остается два месяца, и признаков стабилизации ситуации нет.

Ситуация напоминает Беларусь 2020 года. Тогда режим столкнулся с массовыми протестами, которые начинались с мирных акций. В России источником нестабильности могут стать уже не гражданские активисты, а сотни тысяч ветеранов войны. Многие из них не получили обещанных льгот, работы или социального статуса. Если их разочарование совпадет с общим недовольством в стране, сентябрьские выборы 2026 года могут стать для Кремля не очередной формальностью, а моментом, когда внутренний кризис превратится в бурю - добавляют в СЗРУ.

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