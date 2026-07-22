Госдума готовит закон о блокировке счетов "беглецов" из России без суда - разведка

Госдума РФ готовится принять пакет законопроектов, который позволит вносить граждан за рубежом в специальный реестр и автоматически вводить ограничения в отношении их счетов, имущества и доступа к госуслугам. Об этом сообщает Служба внешней разведки, пишет УНН.

Новый реестр таких лиц будет вести министерство юстиции РФ, а материалы для внесения туда смогут подавать генпрокуратура, ФСБ, МВД и федеральная служба судебных приставов. После попадания в реестр ограничения будут применяться автоматически, без отдельного судебного решения

Отмечается, что в ходе подготовки ко второму чтению документ существенно расширили. Банкам запретят предоставлять релокантам доступ к мобильным приложениям и интернет-банкингу, а их доходы и социальные выплаты будут зачисляться на специальные рублевые счета с ограниченным распоряжением средствами. "Росреестр" будет возвращать без рассмотрения заявления по недвижимости таких граждан, что сделает невозможным ее продажу или переоформление. Запреты также касаются регистрации транспорта, водительских удостоверений, кредитов и статуса предпринимателя.

Из замороженных средств разрешат взыскивать судебные расходы и компенсации, а специальная комиссия при президенте РФ сможет выплачивать часть этих активов родственникам, которые остались в стране без доходов. Государство фактически получит право распоряжаться имуществом гражданина без его согласия. Дополнительно для внесенных в реестр ограничат доступ к государственным и консульским услугам, включая замену паспорта.

Цель этих новаций — не наказание конкретных людей, а запугивание всего населения и подавление публичного несогласия с политикой Кремля. Новый механизм также призван повысить цену эмиграции накануне возможной новой волны мобилизации осенью 2026 года