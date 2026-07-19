Фото: Служба внешней разведки Украины

В россии количество самозанятых составляет 16,4 млн человек. Это примерно 20% от общей численности работающего населения, то есть фактических налогоплательщиков. Это также свидетельствует о, де-факто, провале процесса добровольной уплаты взносов в социальный фонд РФ на пенсионное и медицинское страхование, сообщает УНН со ссылкой на Службу внешней разведки Украины.

Детали

Ежегодный добровольный взнос в размере 71,5 тысяч рублей ради увеличения будущей пенсии всего на несколько тысяч рублей через 20-30 лет является экономически невыгодным и выглядит абсурдным. Гораздо целесообразнее аккумулировать эти средства на депозитном банковском счете - говорится в сообщении.

Кроме того, по словам мэра Оренбурга Альберта Юмадилова, провалилась попытка пригласить в город дворников из КНДР. Корейцы не соглашаются работать за 55 000 рублей в месяц - у них дома заработная плата в 2-3 раза выше.

В текущем году правительство рф планировало получить в соцфонд около 7 млрд рублей упомянутых выше добровольных взносов. Однако фактические показатели оказались значительно скромнее: за первый квартал поступило лишь около 9% от запланированной на год суммы. Это уже сейчас дает основания прогнозировать существенное невыполнение годового плана - отметили в разведке.

Напомним

Во втором квартале 2026 года россияне резко увеличили покупку долларов и евро, спрос на иностранную валюту вырос втрое.