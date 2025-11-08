Кременчуг после атаки рф: что со светом, теплом, водой и мобильной связью
В Кременчуге после российской атаки водоснабжение осуществляется по графику с помощью генераторов. Больницы, мобильная связь и хлебозаводы используют резервное питание, а теплоснабжение постепенно восстанавливается.
В Кременчуге Полтавской области после атаки рф теплоснабжение будут восстанавливать постепенно, воду подают по графику, больницы и другие важные объекты на резервном питании, мобильная связь - на альтернативных источниках питания, сообщил и.о. главы Полтавской ОВА Владимир Когут в субботу в Telegram, пишет УНН.
Детали
"Для подачи воды для населения на насосных станциях работают генераторы, однако временно водоснабжение будет по графику. Больницы и другие важные объекты используют резервное питание", - написал Когут.
По его словам, хлебозаводы также перешли на резервное питание.
"Мобильная связь работает с помощью альтернативных источников питания", - указал Когут.
На территории Кременчугского района, по данным чиновника, развернуто 136 стационарных Пунктов несокрушимости и 2 мобильных пункта силами ГСЧС.
"Теплоснабжение будет постепенно восстанавливаться. К счастью, погодные условия способствуют тому, чтобы в помещениях граждан не было резкого снижения температуры", - сообщил Когут.
Тем временем в ГСЧС сообщили, что на Полтавщине пожарные ликвидировали все пожары, возникшие в результате российских обстрелов. На местах событий продолжаются восстановительные работы, специалисты работают непрерывно.
Дополнение
На Полтавщине в результате российских ударов этой ночью на территории области возникли масштабные пожары в нескольких локациях, пострадал один человек.
