Кременчуг после атаки рф: что со светом, теплом, водой и мобильной связью

ukenru
11:44 • 6514 просмотра
Выезд за границу и въезд невозможны: произошел сбой базы данных - Госпогранслужба
08:59 • 12853 просмотра
рф ударила по энергетике в 5 областях, есть аварийные отключения, сложнее всего в Харьковской, Сумской и Полтавской областях - Минэнерго
Эксклюзив
08:00 • 26284 просмотра
Управление электросамокатом в нетрезвом виде: адвокат рассказал, какая ответственность предусмотрена
7 ноября, 17:00 • 56410 просмотра
5 фильмов о доисторической культуре: что посмотреть в эти выходныеVideo
Эксклюзив
7 ноября, 15:32 • 73893 просмотра
Женщины и деньги: почему будущее финансов имеет женское лицо
Эксклюзив
7 ноября, 14:58 • 69585 просмотра
Праздники приближаются: какая еда подорожает больше всего к Новому году
Эксклюзив
7 ноября, 13:59 • 59016 просмотра
Российский след в решении отстраненного главы Государственной авиационной службы Бильчука: почему служебная проверка вышла за пределы стандартной процедурыPhoto
7 ноября, 11:23 • 25605 просмотра
ЕС ужесточает визовые правила для россиян, отменяя многократные шенгенские визы
Эксклюзив
7 ноября, 09:48 • 69414 просмотра
Новая должность для человека нардепа-взяточника Одарченко. МОН согласовал создание в Государственном биотехнологическом университете должности первого проректора для Грицькова
Эксклюзив
7 ноября, 09:46 • 40108 просмотра
Черная пятница 2025: когда будет и как не попасться на крючок хитрых скидок
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
В Киеве работает ПВО: россияне атакуют столицу дронами8 ноября, 02:35 • 9742 просмотра
В Печерском районе Киева возник пожар в результате атаки БпЛА8 ноября, 03:06 • 13288 просмотра
В результате атаки РФ на Одесскую область загорелся энергетический объектPhoto8 ноября, 04:48 • 21636 просмотра
россияне снова атаковали Укрзализныцю: в трех областях изменено расписание движения поездов8 ноября, 05:32 • 16155 просмотра
Оккупанты продают военных за "отказ стрелять" в трудовое рабство8 ноября, 05:48 • 7800 просмотра
публикации
Управление электросамокатом в нетрезвом виде: адвокат рассказал, какая ответственность предусмотрена
Эксклюзив
08:00 • 26307 просмотра
Женщины и деньги: почему будущее финансов имеет женское лицо
Эксклюзив
7 ноября, 15:32 • 73914 просмотра
Праздники приближаются: какая еда подорожает больше всего к Новому году
Эксклюзив
7 ноября, 14:58 • 69598 просмотра
Российский след в решении отстраненного главы Государственной авиационной службы Бильчука: почему служебная проверка вышла за пределы стандартной процедурыPhoto
Эксклюзив
7 ноября, 13:59 • 59027 просмотра
Картофель по-новому: 5 необычных блюд, которые удивят вкусом7 ноября, 13:34 • 42271 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Родриго Дутерте
Марк Рютте
Илон Маск
Владимир Зеленский
Актуальные места
Украина
Днепр
Полтавская область
Харьковская область
Киевская область
Реклама
УНН Lite
Экс-жена магната недвижимости Майкла Фукса просит суд Британии отправить бизнесмена в тюрьмуPhoto7 ноября, 17:09 • 26244 просмотра
5 фильмов о доисторической культуре: что посмотреть в эти выходныеVideo7 ноября, 17:00 • 56426 просмотра
"Вайб-кодинг" стало словом 2025 года по версии Collins: что оно означает7 ноября, 11:01 • 32471 просмотра
Принц Гарри извинился перед Канадой за кепку «Доджерс» на матче World Series 20257 ноября, 09:56 • 40950 просмотра
Брюса Уиллиса заметили с сиделкой во время редкого публичного выхода на улицуPhoto7 ноября, 08:03 • 53250 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Отопление
Truth Social
9К720 Искандер

Кременчуг после атаки рф: что со светом, теплом, водой и мобильной связью

Киев • УНН

 • 274 просмотра

В Кременчуге после российской атаки водоснабжение осуществляется по графику с помощью генераторов. Больницы, мобильная связь и хлебозаводы используют резервное питание, а теплоснабжение постепенно восстанавливается.

Кременчуг после атаки рф: что со светом, теплом, водой и мобильной связью

В Кременчуге Полтавской области после атаки рф теплоснабжение будут восстанавливать постепенно, воду подают по графику, больницы и другие важные объекты на резервном питании, мобильная связь - на альтернативных источниках питания, сообщил и.о. главы Полтавской ОВА Владимир Когут в субботу в Telegram, пишет УНН.

Детали

"Для подачи воды для населения на насосных станциях работают генераторы, однако временно водоснабжение будет по графику. Больницы и другие важные объекты используют резервное питание", - написал Когут.

По его словам, хлебозаводы также перешли на резервное питание.

"Мобильная связь работает с помощью альтернативных источников питания", - указал Когут.

На территории Кременчугского района, по данным чиновника, развернуто 136 стационарных Пунктов несокрушимости и 2 мобильных пункта силами ГСЧС.

"Теплоснабжение будет постепенно восстанавливаться. К счастью, погодные условия способствуют тому, чтобы в помещениях граждан не было резкого снижения температуры", - сообщил Когут.

Тем временем в ГСЧС сообщили, что на Полтавщине пожарные ликвидировали все пожары, возникшие в результате российских обстрелов. На местах событий продолжаются восстановительные работы, специалисты работают непрерывно.

Дополнение

На Полтавщине в результате российских ударов этой ночью на территории области возникли масштабные пожары в нескольких локациях, пострадал один человек.

Полтавщина подверглась массированному удару: один человек ранен, в ряде городов отсутствует свет, вода и тепло08.11.25, 08:42 • 2256 просмотров

Юлия Шрамко

Общество
Графики отключений электроэнергии
Энергетика
Отопление
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Полтавская область
Кременчуг