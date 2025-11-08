Кременчук після атаки рф: що зі світлом, теплом, водою і мобільним зв'язком
У Кременчуці після російської атаки водопостачання здійснюється за графіком за допомогою генераторів. Лікарні, мобільний зв'язок та хлібзаводи використовують резервне живлення, а теплопостачання поступово відновлюється.
У Кременчуці на Полтавщині після атаки рф теплопостачання відновлюватимуть поступово, воду подають за графіком, лікарні та інші важливі об'єкти на резервному живленні, мобільний зв’язок - на альтернативних джерелах живлення, повідомив т.в.о. голови Полтавської ОВА Володимир Когут у суботу у Telegram, пише УНН.
"Задля подачі води для населення на насосних станціях працюють генератори, проте тимчасово водопостачання буде за графіком Лікарні та інші важливі об'єкти використовують резервне живлення", - написав Когут.
З його слів, хлібзаводи також перейшли на резервне живлення.
"Мобільний зв’язок працює за допомогою альтернативних джерел живлення", - вказав Когут.
На території Кременчуцького району, за даними посадовця, розгорнуто 136 стаціонарних Пункти незламності та 2 мобільних пункти силами ДСНС.
"Теплопостачання буде поступово відновлюватися. На щастя, погодні умови сприяють тому, аби в помешканнях громадян не було різкого зниження температури", - повідомив Когут.
Тим часом у ДСНС повідомили, що на Полтавщині вогнеборці ліквідували всі пожежі, що виникли внаслідок російських обстрілів. На місцях подій тривають відновлювальні роботи, фахівці працюють безперервно.
На Полтавщині внаслідок російських ударів цієї ночі на території області виникли масштабні пожежі в кількох локаціях, постраждала одна людина.
