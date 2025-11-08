Кременчук після атаки рф: що зі світлом, теплом, водою і мобільним зв'язком

ukenru
11:44 • 10389 перегляди
Виїзд за кордон та в'їзд неможливі: стався збій бази даних - Держприкордонслужба
08:59 • 15173 перегляди
рф вдарила по енергетиці у 5 областях, є аварійні відключення, найскладніше на Харківщині, Сумщині та Полтавщині - Міненерго
Ексклюзив
08:00 • 29418 перегляди
Керування електросамокатом напідпитку: адвокат розповів, яка відповідальність передбачається
7 листопада, 17:00 • 58604 перегляди
5 фільмів про доісторичну культуру: що подивитись у ці вихідніVideo
Ексклюзив
7 листопада, 15:32 • 76436 перегляди
Жінки й гроші: чому майбутнє фінансів має жіноче обличчя
Ексклюзив
7 листопада, 14:58 • 71238 перегляди
Свята наближаються: яка їжа подорожчає найбільше до Нового року
Ексклюзив
7 листопада, 13:59 • 60508 перегляди
Російський слід у рішенні відстороненого голови Державної авіаційної служби Більчука: чому службова перевірка вийшла за межі стандартної процедуриPhoto
7 листопада, 11:23 • 25654 перегляди
ЄС посилює візові правила для росіян, скасовуючи багаторазові шенгенські візи
Ексклюзив
7 листопада, 09:48 • 69725 перегляди
Нова посада для людини нардепа-хабарника Одарченка. МОН погодив створення у Державному біотехнологічному університеті посади першого проректора для Грицькова
Ексклюзив
7 листопада, 09:46 • 40216 перегляди
Чорна п’ятниця 2025: коли буде та як не потрапити на гачок хитрих знижок
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Туреччина видала ордери на арешт 37 ізраїльських чиновників, включаючи Нетаньягу8 листопада, 02:55 • 4816 перегляди
У Печерському районі Києва виникла пожежа внаслідок атаки БпЛА8 листопада, 03:06 • 14537 перегляди
Унаслідок атаки рф на Одещину загорівся енергетичний об’єктPhoto8 листопада, 04:48 • 22873 перегляди
росіяни знову атакували Укрзалізницю: в трьох областях змінено графік руху поїздів 8 листопада, 05:32 • 17418 перегляди
Окупанти продають військових за "відмову стріляти" у трудове рабство8 листопада, 05:48 • 10159 перегляди
Публікації
Керування електросамокатом напідпитку: адвокат розповів, яка відповідальність передбачається
Ексклюзив
08:00 • 29420 перегляди
Жінки й гроші: чому майбутнє фінансів має жіноче обличчя
Ексклюзив
7 листопада, 15:32 • 76440 перегляди
Свята наближаються: яка їжа подорожчає найбільше до Нового року
Ексклюзив
7 листопада, 14:58 • 71240 перегляди
Російський слід у рішенні відстороненого голови Державної авіаційної служби Більчука: чому службова перевірка вийшла за межі стандартної процедуриPhoto
Ексклюзив
7 листопада, 13:59 • 60510 перегляди
Картопля по-новому: 5 незвичайних страв, які здивують смаком7 листопада, 13:34 • 43423 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Родріго Дутерте
Марк Рютте
Ілон Маск
Володимир Зеленський
Актуальні місця
Україна
Полтавська область
Дніпро (місто)
Харківська область
Київська область
Реклама
УНН Lite
Екс-дружина магната нерухомості Майкла Фукса просить суд Британії відправити бізнесмена до в'язниціPhoto7 листопада, 17:09 • 26770 перегляди
5 фільмів про доісторичну культуру: що подивитись у ці вихідніVideo7 листопада, 17:00 • 58609 перегляди
"Вайбкодинг" стало словом 2025 року за версією Collins: що воно означає7 листопада, 11:01 • 32963 перегляди
Принц Гаррі вибачився перед Канадою за кепку "Доджерс" на матчі World Series 20257 листопада, 09:56 • 41422 перегляди
Брюса Вілліса помітили з доглядачем під час рідкісного публічного виходу на вулицюPhoto7 листопада, 08:03 • 53772 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Техніка
Опалення
Truth Social
Іскандер (ОТРК)

Кременчук після атаки рф: що зі світлом, теплом, водою і мобільним зв'язком

Київ • УНН

 • 606 перегляди

У Кременчуці після російської атаки водопостачання здійснюється за графіком за допомогою генераторів. Лікарні, мобільний зв'язок та хлібзаводи використовують резервне живлення, а теплопостачання поступово відновлюється.

Кременчук після атаки рф: що зі світлом, теплом, водою і мобільним зв'язком

У Кременчуці на Полтавщині після атаки рф теплопостачання відновлюватимуть поступово, воду подають за графіком, лікарні та інші важливі об'єкти на резервному живленні, мобільний зв’язок - на альтернативних джерелах живлення, повідомив т.в.о. голови Полтавської ОВА Володимир Когут у суботу у Telegram, пише УНН.

Деталі

"Задля подачі води для населення на насосних станціях працюють генератори, проте тимчасово водопостачання буде за графіком Лікарні та інші важливі об'єкти використовують резервне живлення", - написав Когут.

З його слів, хлібзаводи також перейшли на резервне живлення.

"Мобільний зв’язок працює за допомогою альтернативних джерел живлення", - вказав Когут.

На території Кременчуцького району, за даними посадовця, розгорнуто 136 стаціонарних Пункти незламності та 2 мобільних пункти силами ДСНС.

"Теплопостачання буде поступово відновлюватися. На щастя, погодні умови сприяють тому, аби в помешканнях громадян не було різкого зниження температури", - повідомив Когут.

Тим часом у ДСНС повідомили, що на Полтавщині вогнеборці ліквідували всі пожежі, що виникли внаслідок російських обстрілів. На місцях подій тривають відновлювальні роботи, фахівці працюють безперервно.

Доповнення

На Полтавщині внаслідок російських ударів цієї ночі на території області виникли масштабні пожежі в кількох локаціях, постраждала одна людина. 

Полтавщина зазнала масованого удару: одна людина поранена, у низці міст вісутнє світло, вода і тепло08.11.25, 08:42 • 2302 перегляди

Юлія Шрамко

Суспільство
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Опалення
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Полтавська область
Кременчук