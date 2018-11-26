Кравчук, Кучма и Ющенко сделали заявление о введении военного положения
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Президенты Украины Леонид Кравчук, Леонид Кучма и Виктор Ющенко обратились к парламенту с просьбой введения военного положения, если этому нет альтернативы с одновременным принятием постановления о назначении президентских выборов на 31 марта 2019 года. Соответствующее обращение зачитал сегодня в кулуарах парламента первый президент Украины Леонид Кравчук, передает корреспондент УНН.
"Если депутаты решат, что альтернативы военному положению не существует, они должны внести изменения в закон Украины о правовом режиме военного положения, убрав из него норму об отмене выборов и чрезмерное ограничение прав и свобод человека", - процитировал Леонид Кравчук обращение трех президентов к парламенту.
Он также отметил, что, по мнению президентов, с одновременным введением военного положения, депутаты должны принять постановление парламента о назначении президентских выборов на 31 марта 2019 года, как это предусмотрено действующей Конституцией.
Как сообщал УНН, в МИД Украины заявили о вооруженном нападении и захвате украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь, а также ранениях и захвате в плен членов их экипажей и выразили по этому поводу категорический протест Российской Федерации, указав, что это является очередным актом вооруженной агрессии РФ против Украины.
Украинская сторона заявляла о шестерых раненых военных, двое из которых - тяжело.
В ночь с 25 на 26 ноября было экстренно созвано заседание СНБО, на котором в связи с эскалацией в Азовском море было предложено ввести военное положение на два месяца.
ВР рассмотрит решение о введении военного положения на внеочередном заседании в понедельник, 26 ноября, которое созвано на 16:00.
Вооруженные силы Украины привели в полную боеготовность.
Из-за эскалации в Азовском море также призвали провести экстренное заседание Совбеза ООН.