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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 96642 просмотра

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8 марта, 10:25 • 105706 просмотра

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7 марта, 15:45 • 133223 просмотра

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6 марта, 17:12 • 145360 просмотра

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Кравчук, Кучма и Ющенко сделали заявление о введении военного положения

Кравчук, Кучма и Ющенко сделали заявление о введении военного положения

Киев  •  УНН

 • 35397 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. Президенты Украины Леонид Кравчук, Леонид Кучма и Виктор Ющенко обратились к парламенту с просьбой введения военного положения, если этому нет альтернативы с одновременным принятием постановления о назначении президентских выборов на 31 марта 2019 года. Соответствующее обращение зачитал сегодня в кулуарах парламента первый президент Украины Леонид Кравчук, передает корреспондент УНН.

"Если депутаты решат, что альтернативы военному положению не существует, они должны внести изменения в закон Украины о правовом режиме военного положения, убрав из него норму об отмене выборов и чрезмерное ограничение прав и свобод человека", - процитировал Леонид Кравчук обращение трех президентов к парламенту.

Он также отметил, что, по мнению президентов, с одновременным введением военного положения, депутаты должны принять постановление парламента о назначении президентских выборов на 31 марта 2019 года, как это предусмотрено действующей Конституцией.

Как сообщал УНН, в МИД Украины заявили о вооруженном нападении и захвате украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь, а также ранениях и захвате в плен членов их экипажей и выразили по этому поводу категорический протест Российской Федерации, указав, что это является очередным актом вооруженной агрессии РФ против Украины.

Украинская сторона заявляла о шестерых раненых военных, двое из которых - тяжело.

В ночь с 25 на 26 ноября было экстренно созвано заседание СНБО, на котором в связи с эскалацией в Азовском море было предложено ввести военное положение на два месяца.

ВР рассмотрит решение о введении военного положения на внеочередном заседании в понедельник, 26 ноября, которое созвано на 16:00.

Вооруженные силы Украины привели в полную боеготовность.

Из-за эскалации в Азовском море также призвали провести экстренное заседание Совбеза ООН.

Украинские Национальные Новости

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