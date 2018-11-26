Кравчук, Кучма і Ющенко зробили заяву щодо введення воєнного стану
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Президенти України Леонід Кравчук, Леонід Кучма та Віктор Ющенко звернулися до парламенту з проханням запровадження воєнного стану, якщо цьому немає альтернативи з одночасним ухваленням постанови про призначення президентських виборів на 31 березня 2019 року. Відповідне звернення зачитав сьогодні у кулуарах парламенту перший президент України Леонід Кравчук, передає кореспондент УНН.
“Якщо депутати вирішать, що альтернативи воєнному стану не існує, вони мусять внести зміни до закону України про правовий режим воєнного стану, прибравши з нього норму про скасування виборів та надмірне обмеження прав і свобод людини”, — зацитував Леонід Кравчук звернення трьох президентів до парламенту.
Він також зазначив, що, на думку президентів, з одночасним запровадженням воєнного стану, депутати мають ухвалити постанову парламенту про призначення президентських виборів на 31 березня 2019 року, як це передбачено чинною Конституцією.
Як повідомляв УНН, у МЗС України заявили про збройний напад та захоплення українських військових катерів “Бердянськ”, “Нікополь” та буксира “Яни Капу”, які здійснювали морський перехід з порту Одеса до порту Маріуполь, а також поранення та захоплення у полон членів їхніх екіпажів і висловили з приводу цього категоричний протест Російській Федерації, вказавши, що це є черговим актом збройної агресії РФ проти України.
Українська сторона заявляла про шістьох поранених військових, двоє з яких — тяжко.
У ніч з 25 на 26 листопада було екстрено скликано засідання РНБО, на якому у зв’язку з ескалацією в Азовському морі було запропоновано ввести воєнний стан на два місяці.
ВР розгляне рішення про запровадження воєнного стану на позачерговому засіданні у понеділок, 26 листопада, яке скликано на 16:00.
Збройні сили України привели в повну боєготовність.
Через ескалацію в Азовському морі також закликали провести екстренне засідання Радбезу ООН.