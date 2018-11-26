Кравчук, Кучма і Ющенко зробили заяву щодо введення воєнного стану

“Якщо депутати вирішать, що альтернативи воєнному стану не існує, вони мусять внести зміни до закону України про правовий режим воєнного стану, прибравши з нього норму про скасування виборів та надмірне обмеження прав і свобод людини”, — зацитував Леонід Кравчук звернення трьох президентів до парламенту.

Він також зазначив, що, на думку президентів, з одночасним запровадженням воєнного стану, депутати мають ухвалити постанову парламенту про призначення президентських виборів на 31 березня 2019 року, як це передбачено чинною Конституцією.

Як повідомляв УНН, у МЗС України заявили про збройний напад та захоплення українських військових катерів “Бердянськ”, “Нікополь” та буксира “Яни Капу”, які здійснювали морський перехід з порту Одеса до порту Маріуполь, а також поранення та захоплення у полон членів їхніх екіпажів і висловили з приводу цього категоричний протест Російській Федерації, вказавши, що це є черговим актом збройної агресії РФ проти України.

Українська сторона заявляла про шістьох поранених військових, двоє з яких — тяжко.

У ніч з 25 на 26 листопада було екстрено скликано засідання РНБО, на якому у зв’язку з ескалацією в Азовському морі було запропоновано ввести воєнний стан на два місяці.

ВР розгляне рішення про запровадження воєнного стану на позачерговому засіданні у понеділок, 26 листопада, яке скликано на 16:00.

Збройні сили України привели в повну боєготовність.

Через ескалацію в Азовському морі також закликали провести екстренне засідання Радбезу ООН.