Кравченко: в результате вражеского обстрела Харьковской области повреждено еще одно здание налоговой службы

В результате очередной атаки со стороны российских оккупантов повреждены помещения Купянской налоговой инспекции. В здании выбиты окна, двери, посечен фасад. Об этом сообщил председатель Государственной налоговой службы Руслан Кравченко в субботу в соцсетях, передает УНН.

Детали

"В результате очередной атаки со стороны российских оккупантов повреждено еще одно здание Государственной налоговой службы в Харьковской области. Пострадало помещение Купянской ГНИ, расположенное в одном из поселков Купянского района. В здании выбиты окна, двери, посечен фасад. К счастью, жертв среди работников нет", - сообщил Кравченко.

Он также добавил, что уже проходят работы над ликвидацией последствий и оперативным восстановлением работы инспекции.

Напомним

В феврале в результате удара баллистической ракетой по центру Изюма пострадали 38 человек, среди них 15-летняя девушка. Также тогда были частично разрушены административные здания, где размещались налоговая служба, социальная защита, казначейство и другие государственные учреждения.

Российские войска, как предварительно установлено, применили для удара по Харькову ударные дроны с термобарическими боевыми частями, 51 человек, среди которых двое детей, пострадали.

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