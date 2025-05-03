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Украина надеется принять советников по нацбезопасности США, Британии, Франции и ФРГ - Зеленский
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Кравченко: в результате вражеского обстрела Харьковской области повреждено еще одно здание налоговой службы

Киев • УНН

 • 150 просмотра

В результате российской атаки повреждено помещение Купянской налоговой инспекции в Харьковской области. В здании выбиты окна, двери и посечен фасад, но жертв нет.

Кравченко: в результате вражеского обстрела Харьковской области повреждено еще одно здание налоговой службы

В результате очередной атаки со стороны российских оккупантов повреждены помещения Купянской налоговой инспекции. В здании выбиты окна, двери, посечен фасад. Об этом сообщил председатель Государственной налоговой службы Руслан Кравченко в субботу в соцсетях, передает УНН.

Детали

"В результате очередной атаки со стороны российских оккупантов повреждено еще одно здание Государственной налоговой службы в Харьковской области. Пострадало помещение Купянской ГНИ, расположенное в одном из поселков Купянского района. В здании выбиты окна, двери, посечен фасад. К счастью, жертв среди работников нет", - сообщил Кравченко.

Он также добавил, что уже проходят работы над ликвидацией последствий и оперативным восстановлением работы инспекции.

Напомним

В феврале в результате удара баллистической ракетой по центру Изюма пострадали 38 человек, среди них 15-летняя девушка. Также тогда были частично разрушены административные здания, где размещались налоговая служба, социальная защита, казначейство и другие государственные учреждения.

Российские войска, как предварительно установлено, применили для удара по Харькову ударные дроны с термобарическими боевыми частями, 51 человек, среди которых двое детей, пострадали.

россияне нанесли прямой удар КАБом по пожарной части в Купянске: показали последствия03.05.25, 13:57 • 900 просмотров

Павел Башинский

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