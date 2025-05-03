Кравченко: внаслідок ворожого обстрілу Харківщини пошкоджено ще одну будівлю податкової служби
Київ • УНН
Внаслідок російської атаки пошкоджено приміщення Купʼянської податкової інспекції на Харківщині. У будівлі вибиті вікна, двері та посічено фасад, але жертв немає.
Внаслідок чергової атаки з боку російських окупантів пошкоджено приміщення Купʼянської податкової інспекції. У будівлі вибито вікна, двері, посічено фасад. Про це повідомив голова Державної податкової служби Руслан Кравченко у суботу у соцмережах, передає УНН.
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"Внаслідок чергової атаки з боку російських окупантів пошкоджено ще одну будівлю Державної податкової служби на Харківщині. Постраждало приміщення Купʼянської ДПІ, розташоване в одному із селищ Купʼянського району. У будівлі вибито вікна, двері, посічено фасад. На щастя, жертв серед працівників немає", - повідомив Кравченко.
Він також додав, що вже проходять роботи над над ліквідацією наслідків та оперативним відновленням роботи інспекції.
Нагадаємо
У лютому внаслідок удару балістичною ракетою по центру Ізюма постраждало 38 людей, серед них 15-річна дівчина. Також тоді було частково зруйновано адміністративні будівлі, де розміщувалися податкова служба, соціальний захист, казначейство та інші державні установи.
Російські війська, як попередньо встановлено, застосували для удару по Харкову ударні дрони з термобаричними бойовими частинами, 51 людина, серед яких двоє дітей, постраждали.
росіяни завдали прямий удар КАБом по пожежній частині у Куп'янську: показали наслідки03.05.25, 13:57 • 1338 переглядiв