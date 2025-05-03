росіяни завдали прямий удар КАБом по пожежній частині у Куп'янську: показали наслідки
Київ • УНН
Російські війська завдали прямого авіаудару по будівлі пожежно-рятувальної частини у Куп’янську. На щастя, обійшлося без жертв, на момент удару рятувальники були на виклику.
Російські війська завдали прямого авіаудару по будівлі пожежно-рятувальної частини у Куп’янську Харківської області, обійшлося без жертв, повідомили у ДСНС України у суботу, показавши наслідки, пише УНН.
У місті Куп’янськ російські війська завдали прямого удару авіабомбою (КАБ) по будівлі державної пожежно-рятувальної частини ДСНС
На момент удару особовий склад, як вказано, перебував на виїзді за викликом, у підрозділі знаходився лише один рятувальник - він не постраждав. "На щастя, обійшлося без жертв", - повідомили у ДСНС.
"Попри все, ми вистоїмо - як той державний прапор, що продовжує майоріти над зруйнованою будівлею пожежно-рятувальної частини, нагадуючи всьому світу про стійкість і мужність українських рятувальників навіть під ворожим вогнем", - наголосили у ДСНС.
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