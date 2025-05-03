россияне нанесли прямой удар КАБом по пожарной части в Купянске: показали последствия

Российские войска нанесли прямой авиаудар по зданию пожарно-спасательной части в Купянске Харьковской области, обошлось без жертв, сообщили в ГСЧС Украины в субботу, показав последствия, пишет УНН.

В городе Купянск российские войска нанесли прямой удар авиабомбой (КАБ) по зданию государственной пожарно-спасательной части ГСЧС - отметили в ГСЧС.

На момент удара личный состав, как указано, находился на выезде по вызову, в подразделении находился только один спасатель - он не пострадал. "К счастью, обошлось без жертв", - сообщили в ГСЧС.

"Несмотря ни на что, мы выстоим - как тот государственный флаг, который продолжает развеваться над разрушенным зданием пожарно-спасательной части, напоминая всему миру об устойчивости и мужестве украинских спасателей даже под вражеским огнем", - отметили в ГСЧС.

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