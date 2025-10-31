Корректировала атаки рашистов по энергообъектам Винницкой области: СБУ задержала агента фсб

Контрразведка Службы безопасности и Национальная полиция задержали агента фсб, которая корректировала атаки рф по энергетической инфраструктуре Винницкой области. Об этом сообщает СБУ, пишет УНН.

По данным следствия, наведением российских обстрелов занималась 46-летняя безработная, которая попала в поле зрения врага, когда искала "легкие заработки" в Телеграм-каналах - говорится в сообщении.

Главной задачей фигурантки было провести доразведку на нескольких энергогенерирующих объектах региона, которые обеспечивают светом и теплом большую часть области.

Находясь возле потенциальных "целей", агент сфотографировала их, а снимки вместе с координатами отправила куратору от фсб.

Сотрудники СБУ задержали фигурантку "на горячем", когда она обходила территорию одного из энергообъектов для выяснения его технического состояния.

Установлено, что после массированной атаки РФ злоумышленница должна была прибыть в Гайсинский район, чтобы зафиксировать последствия вражеских ударов.

Следователи СБУ сообщили злоумышленнице о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Фигурантка находится под стражей без права внесения залога. Ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним

30 октября после массированной атаки РФ на Прикарпатье поврежден объект критической инфраструктуры, два домохозяйства получили незначительные повреждения. В Ладыжине Винницкой области из-за атаки возникли перебои со светом, водой и теплом.