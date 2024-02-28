Короля Норвегии госпитализировали в Малайзии
Киев • УНН
Король Норвегии был госпитализирован в Малайзии из-за инфекции во время частной поездки в эту страну Юго-Восточной Азии.
Король Норвегии Харальд был госпитализирован в Малайзии с инфекцией, сообщили во вторник в королевском доме Норвегии, сообщает Reuters, передает УНН.
Детали
87-летний монарх находится в частной поездке в страну Юго-Восточной Азии.
Его величество король заболел во время своего отпуска в Малайзии и был госпитализирован с инфекцией. Король получает хороший уход как от малазийского, так и от норвежского медицинского персонала
Король Харальд является церемониальным главой Норвегии с 1991 года и старейшим из ныне живущих монархов Европы. В последние годы он неоднократно попадал в больницы с инфекционными заболеваниями, а также перенес операцию на сердце.
Наследный принц Хокон будет исполнять обязанности в отсутствие своего отца.
Король Норвегии Харальд попал в больницу из-за инфекции19 декабря 2022, 13:04 • 477984 просмотра
Короля Норвегии госпитализировали в Малайзии
Король Норвегии был госпитализирован в Малайзии из-за инфекции во время частной поездки в эту страну Юго-Восточной Азии.
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