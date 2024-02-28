Короля Норвегии госпитализировали в Малайзии

Король Норвегии Харальд был госпитализирован в Малайзии с инфекцией, сообщили во вторник в королевском доме Норвегии, сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

87-летний монарх находится в частной поездке в страну Юго-Восточной Азии.

Его величество король заболел во время своего отпуска в Малайзии и был госпитализирован с инфекцией. Король получает хороший уход как от малазийского, так и от норвежского медицинского персонала говорится в заявлении королевского дома.

Король Харальд является церемониальным главой Норвегии с 1991 года и старейшим из ныне живущих монархов Европы. В последние годы он неоднократно попадал в больницы с инфекционными заболеваниями, а также перенес операцию на сердце.

Наследный принц Хокон будет исполнять обязанности в отсутствие своего отца.

Король Норвегии Харальд попал в больницу из-за инфекции