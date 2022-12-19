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Король Норвегии Харальд попал в больницу из-за инфекции

Киев • УНН

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КИЕВ. 19 декабря. УНН. Король Норвегии Харальд V был госпитализирован из-за инфекции. Об этом говорится в коротком заявлении норвежского дворца в понедельник, сообщает УНН.

Детали

83-летний король находится в стабильном состоянии и останется в Рикшоспитале (университетская больница Осло – ред.) на несколько дней, сообщили во дворце.

Добавим

Харальд за последние месяцы несколько раз был госпитализирован. В августе он был госпитализирован на три дня и получил антибиотики для борьбы с лихорадкой. В октябре 2020 года он перенес успешную операцию по замене сердечного клапана после того, как его госпитализировали из-за проблем с дыханием.

Наследник престола, наследный принц Хокон, взял на себя обязанности своего отца.

Обязанности Харальда как главы государства Норвегии носят церемониальный характер, и он не имеет политической власти. Он сошел на престол после смерти своего отца, короля Олафа, в 1991 году.

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