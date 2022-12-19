Король Норвегії Харальд потрапив до лікарні через інфекцію
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Король Норвегії Харальд V був госпіталізований через інфекцію. Про це йдеться у короткій заяві норвезького палацу у понеділок, інформує УНН.
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83-річний король перебуває у стабільному стані та залишиться у Рікшоспіталі (університетська лікарня Осло - ред.) на кілька днів, повідомили у палаці.
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Харальда за останні місяці кілька разів госпіталізували. У серпні він був госпіталізований на три дні та отримав внутрішньовенні антибіотики для боротьби з лихоманкою. У жовтні 2020 року він переніс успішну операцію із заміни серцевого клапана після того, як його госпіталізували через проблеми з диханням.
Спадкоємець престолу, наслідний принц Хокон, взяв на себе обов'язки свого батька.
Обов'язки Харальда як глави держави Норвегії мають церемоніальний характер, і він не має політичної влади. Він зійшов на престол після смерті свого батька, короля Олафа, 1991 року.