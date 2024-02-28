Короля Норвегії ушпиталили в Малайзії
Київ • УНН
Король Норвегії був госпіталізований в Малайзії через інфекцію під час приватної поїздки до цієї країни Південно-Східної Азії.
Король Норвегії Гаральд був госпіталізований у Малайзії з інфекцією, повідомили у вівторок у королівському домі Норвегії, повідомляє Reuters, передає УНН.
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87-річний монарх перебуває в приватній поїздці в країну Південно-Східної Азії.
Його величність король захворів під час своєї відпустки в Малайзії і був госпіталізований з інфекцією. Король отримує хороший догляд як від малайзійського, так і від норвезького медичного персоналу
Король Гаральд є церемоніальним главою Норвегії з 1991 року і найстарішим із нині живих монархів Європи. Останніми роками він неодноразово потрапляв до лікарень з інфекційними захворюваннями, а також переніс операцію на серці.
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Король Норвегії Харальд потрапив до лікарні через інфекцію19.12.22, 15:04 • 478072 перегляди