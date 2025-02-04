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Король Чарльз и королева Камилла отправятся в Италию, чтобы отпраздновать 20-ю годовщину брака

Король Чарльз и королева Камилла отправятся в Италию, чтобы отпраздновать 20-ю годовщину брака

Киев  •  УНН

 • 11068 просмотра

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Королевская чета отправляется с официальным визитом в Италию, где отпразднует 20-ю годовщину брака. Визит будет включать аудиенцию с Папой Римским и посещение Сикстинской капеллы.

Король Чарльз и королева Камилла отправятся в Италию, где отметят 20-ю годовщину брака. Поездка, которая станет их первым крупным зарубежным визитом в этом году, будет включать аудиенцию с Папой Римским и посещение Сикстинской капеллы.

Пишет УНН со ссылкой на Daily Mail.

Король Чарльз и королева Камилла планируют поездку в Италию по случаю 20-й годовщины их свадьбы. По сообщениям, это будет первое большое зарубежное путешествие королевской пары в этом году, которое будет включать аудиенцию с Папой Римским и посещение Сикстинской капеллы.

Визит проходит по поручению Министерства иностранных дел и по делам Содружества с целью укрепления отношений между Великобританией и Италией после брекзита.

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Во время пребывания там супруги также отметят свой 20-летний юбилей, который приходится на 9 апреля - дату, совпадающую с годовщиной смерти принца Филиппа, отца короля.

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Чарльз и Камилла поженились в 2005 году, а затем получили церковное благословение в Виндзорском замке. Источник в королевской семье сообщил, что король и королева рады возможности посетить Италию и укрепить дипломатические связи между странами, а совпадение даты их юбилея с поездкой является приятным символическим дополнением.

В воскресенье королевская чета посетила утреннюю службу в церкви Святой Марии Магдалины в Сандрингеме. Несмотря на холодную погоду, они были в приподнятом настроении.

Напомним 

Король Чарльз продолжит проходить лечение от рака в 2025 году. В Букингемском дворце сообщили, что состояние здоровья 76-летнего короля «движется в положительном направлении». 

Ирина Колесник

Ирина Колесник

УНН Lite
koroleva-kamillaКоролева Камилла
karl-iiiКарл III
soedinennoe-korolevstvoВеликобритания
italiyaИталия

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