Король Чарльз прекратил финансовую поддержку принца Эндрю из-за отказа покинуть Royal Lodge

Король Великобритании Чарльз III решил прекратить поддерживать финансово своего младшего брата герцога Йоркского после того, как принц Эндрю отказался переехать из роскошной королевской резиденции Royal Lodge. Об этом сообщает Independent, передает УНН.

Детали

В течение многих лет Эндрю получал от Чарльза ежегодную поддержку в размере 1 миллиона фунтов стерлингов. Однако монарх решил прекратить эту помощь после того, как герцог отказался покинуть Royal Lodge - поместье с 30 комнатами в Виндзорском Большом парке. Король, как сообщается, предлагал брату переехать в значительно меньший коттедж Фрогмор, однако Эндрю настаивал на сохранении своего дома.

Этот шаг Чарльза, вероятно, направлен на то, чтобы окончательно отграничить королевскую семью от принца Эндрю, репутация которого серьезно пострадала из-за его связей с осужденным сексуальным преступником Джеффри Эпштейном. Известно также, что Эндрю заключил долгосрочный договор аренды Royal Lodge еще в 2003 году на 75 лет, что затрудняет выселение герцога.

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