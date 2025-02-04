Король Чарльз та королева Камілла вирушать до Італії, щоб відсвяткувати 20-ту річницю шлюбу

Король Чарльз і королева Камілла вирушать до Італії, де відзначать 20-ту річницю шлюбу. Поїздка, що стане їхнім першим великим закордонним візитом цього року, включатиме аудієнцію з Папою Римським та відвідування Сікстинської капели.

Пише УНН з посиланням на Daily Mail.

Король Чарльз і королева Камілла планують поїздку до Італії з нагоди 20-ї річниці їхнього весілля. За повідомленнями, це буде перша велика закордонна подорож королівської пари цього року, яка включатиме аудієнцію з Папою Римським і відвідування Сікстинської капели.

Візит відбувається за дорученням Міністерства закордонних справ і у справах Співдружності з метою зміцнення відносин між Великою Британією та Італією після брекзиту.

Під час перебування там подружжя також відзначить свій 20-річний ювілей, який припадає на 9 квітня — дату, що збігається з річницею смерті принца Філіпа, батька короля.

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Чарльз і Камілла одружилися у 2005 році, а згодом отримали церковне благословення у Віндзорському замку. Джерело в королівській родині повідомило, що король і королева раді можливості відвідати Італію та зміцнити дипломатичні зв’язки між країнами, а збіг дати їхнього ювілею з поїздкою є приємним символічним доповненням.

У неділю королівське подружжя відвідало ранкову службу в церкві Святої Марії Магдалини в Сандрінгемі. Попри холодну погоду, вони були у піднесеному настрої.

Нагадаємо

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