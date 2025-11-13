Концерт Limp Bizkit в Таллинне отменен из-за политического контекста

$42.040.02
48.650.04
ukenru
16:42 • 530 просмотра
Большинство регионов Украины в пятницу ожидают новые графики отключений: без света будет от 2 до 4 очередей
Эксклюзив
14:40 • 19133 просмотра
Оформление инвалидности в Украине: стала ли новая система лучше Photo
14:39 • 17048 просмотра
В ЕС заявили о "продуктивных" переговорах по финансированию для Украины, но еще будут "решать беспокойства"
11:45 • 18253 просмотра
Действовали "Фламинго", "Барс", "Лютый": в Генштабе подтвердили удары по ряду важных объектов оккупантов
Эксклюзив
11:14 • 45454 просмотра
Пир во время чумы: как руководство Государственного биотехнологического университета получает премии при задолженности по зарплатам
13 ноября, 09:10 • 32763 просмотра
Зеленский наложил санкции на Миндича и Цукермана
13 ноября, 07:35 • 34716 просмотра
россия стремится захватить Покровск, чтобы убедить Трампа в выводе ВСУ из Донбасса - Зеленский
Эксклюзив
13 ноября, 07:00 • 37006 просмотра
Цены на бензин: эксперт раскрыл, ждать ли в ближайшее время подорожания
13 ноября, 03:46 • 32955 просмотра
Трамп подписал закон, завершивший самый продолжительный шатдаун в истории США
13 ноября, 00:30 • 28194 просмотра
США будут поощрять Россию к дипломатии и взаимодействию с Украиной для прочного мира - Рубио
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Бриллиантовая брошь Наполеона, потерянная под Ватерлоо, продана за $4,4 млнPhoto13 ноября, 06:58 • 29762 просмотра
Цена на газ и электроэнергию в Европе: где дешевле, а где дороже13 ноября, 08:23 • 36562 просмотра
Женщина 18 лет скрывала тело дочери в квартире: в прокуратуре раскрыли деталиPhotoVideo13 ноября, 09:06 • 28102 просмотра
Оккупанты в Крыму снесли уникальный мозаичный комплекс на территории бывшего санатория "Мисхор"Photo13 ноября, 10:39 • 21624 просмотра
Еда для улучшения самочувствия: топ веганских и безглютеновых рецептовPhoto10:59 • 38773 просмотра
публикации
Оформление инвалидности в Украине: стала ли новая система лучше Photo
Эксклюзив
14:40 • 19123 просмотра
Пир во время чумы: как руководство Государственного биотехнологического университета получает премии при задолженности по зарплатам
Эксклюзив
11:14 • 45446 просмотра
Еда для улучшения самочувствия: топ веганских и безглютеновых рецептовPhoto10:59 • 38794 просмотра
Цена на газ и электроэнергию в Европе: где дешевле, а где дороже13 ноября, 08:23 • 36586 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины завтра сыграет против ФранцииPhoto12 ноября, 14:08 • 98650 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Урсула фон дер Ляйен
Тимур Миндич
Михаил Федоров
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Сумская область
Полтавская область
Харьковская область
Реклама
УНН Lite
Наоми Кэмпбелл встретилась с Папой Римским в ВатиканеPhoto12 ноября, 20:00 • 51791 просмотра
Перед встречей с кинозвездами Папа Лев XIV раскрыл свои четыре любимых фильма12 ноября, 16:40 • 51998 просмотра
Отели под брендом Marriott выселили гостей после банкротства партнера Sonder12 ноября, 09:10 • 42051 просмотра
Сериал "Чужой: Земля" продлен на второй сезонVideo12 ноября, 07:09 • 80519 просмотра
Люди почти не отличают созданную ИИ музыку от настоящей - опрос12 ноября, 06:57 • 80181 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Отопление
Золото
Бильд

Концерт Limp Bizkit в Таллинне отменен из-за политического контекста

Киев • УНН

 • 426 просмотра

Выступление американской рок-группы Limp Bizkit в Таллинне, которое должно было состояться 31 мая 2026 года, отменено. Министерство иностранных дел Эстонии заявило, что «сторонникам государства-агрессора нет места ни в Эстонии, ни в эстонском культурном пространстве».

Концерт Limp Bizkit в Таллинне отменен из-за политического контекста

Музыкальное выступление американской рок-группы Limp Bizkit, запланированное на 31 мая 2026 года в Таллине, отменено, сообщает ERR. Ранее Министерство иностранных дел Эстонии заявило, что "сторонникам государства-агрессора нет места ни в Эстонии, ни в эстонском культурном пространстве". Об этом пишет УНН.

Подробности

Сообщаем, что по причинам, не зависящим от организатора, концерт Limp Bizkit, запланированный на 31.05.2026, отменяется. Приносим извинения.

– сообщили организаторы Baltic Live Agency.

Старт предварительной продажи билетов, запланированный на 10 ноября, отложен.

Эстония может отменить концерт Limp Bizkit из-за пророссийских высказываний фронтмена08.11.25, 02:10 • 14242 просмотра

В комментарии для СМИ представитель агентства Гуннар Выэсе отметил: "Мы можем объяснить это лишь тем, что в то время (до 2019 года) Фред Дёрст был женат на россиянке из Крыма и, вероятно, находился в искаженном информационном пространстве".

Он также подчеркнул, что концерты Limp Bizkit проходили в странах, дружественных Эстонии и Украине, и что совместным организатором шоу была украинская компания NTR Team.

Предыдущие выступления группы в регионе состоялись в Латвии в 2009 и 2020 годах.

Италия призывает отменить выступление российского певца, который является доверенным лицом Путина05.11.25, 03:11 • 40909 просмотров

Степан Гафтко

ПолитикаКультура
Санкции
Музыкант
Война в Украине
Латвия
Италия
Крым
Таллинн
Эстония
Украина