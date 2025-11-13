Концерт Limp Bizkit в Таллинне отменен из-за политического контекста
Киев • УНН
Выступление американской рок-группы Limp Bizkit в Таллинне, которое должно было состояться 31 мая 2026 года, отменено. Министерство иностранных дел Эстонии заявило, что «сторонникам государства-агрессора нет места ни в Эстонии, ни в эстонском культурном пространстве».
Подробности
Сообщаем, что по причинам, не зависящим от организатора, концерт Limp Bizkit, запланированный на 31.05.2026, отменяется. Приносим извинения.
Старт предварительной продажи билетов, запланированный на 10 ноября, отложен.
В комментарии для СМИ представитель агентства Гуннар Выэсе отметил: "Мы можем объяснить это лишь тем, что в то время (до 2019 года) Фред Дёрст был женат на россиянке из Крыма и, вероятно, находился в искаженном информационном пространстве".
Он также подчеркнул, что концерты Limp Bizkit проходили в странах, дружественных Эстонии и Украине, и что совместным организатором шоу была украинская компания NTR Team.
Предыдущие выступления группы в регионе состоялись в Латвии в 2009 и 2020 годах.
