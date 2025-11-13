Концерт Limp Bizkit у Талліні скасовано через політичний контекст
Виступ американської рок-групи Limp Bizkit в Таллінні, скасовано, він мав відбутися 31 травня 2026 року. Міністерство закордонних справ Естонії заявило, що "прибічникам держави-агресора немає місця ні в Естонії, ні в естонському культурному просторі".
Музичний виступ американської рок-групи Limp Bizkit, запланований на 31 травня 2026 року в Талліні, скасовано, повідомляє ERR. Раніше Міністерство закордонних справ Естонії заявило, що "сторонникам держави-агресора немає місця ні в Естонії, ні в естонському культурному просторі". Про це пише УНН.
Деталі
Повідомляємо, що з причин, які не залежать від організатора, концерт Limp Bizkit, запланований на 31.05.2026, скасовується. Перепрошуємо.
Старт попереднього продажу квитків, запланований на 10 листопада, відкладено.
У коментарі для ЗМІ представник агентства Гуннар Виесе зазначив: "Ми можемо пояснити це лише тим, що на той час (до 2019 року) Фред Дерст був одружений із росіянкою з Криму і, ймовірно, перебував у спотвореному інформаційному просторі".
Він також підкреслив, що концерти Limp Bizkit проходили у країнах, дружніх до Естонії та України, і що спільним організатором шоу була українська компанія NTR Team.
Попередні виступи гурту в регіоні відбулися в Латвії у 2009 та 2020 роках.
