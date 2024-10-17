Контроль за деятельностью АРМА есть только на бумаге: общественный совет не работает, а аудит заблокирован

Работа Агентства по розыску и менеджменту активов остается непрозрачной и неконтролируемой из-за отсутствия внешнего аудита и блокирования работы общественного совета. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН заявил бывший начальник Центрального межрегионального территориального управления АРМА Владислав Романов.

Детали

Недавно Transparency International Ukraine представила отчет о достижениях Украины в проведении антикоррупционной реформы за период с февраля 2014 года по март 2024. Среди прочего, антикоррупционные активисты отметили необходимость проведения независимого аудита в АРМА для улучшения эффективности его работы.

По мнению Романова, провести полноценный внешний аудит в АРМА в этом году точно не удастся, потому что до сих пор не сформирована комиссия, которая по закону должна контролировать эту процедуру.

Комиссия из представителей Кабмина, Верховной Рады и президента, которая должна контролировать фактически проведение внешнего аудита и процедуру отбора компании, которая проводит внешний аудит, до сих пор не сформирована... Это важно. Поэтому мы имеем ситуацию, что полноценный внешний аудит в этом году не будет проведен - отметил он.

По его словам, пока не работает ни один механизм внешнего контроля за работой АРМА, в том числе общественный совет.

Общественному совету фактически уже полтора года не давали работать, сопротивлялись в выполнении своих функций контроля за деятельностью АРМА. Это законные инструменты, но они де-факто сегодня не существуют - отметил Романов.

Он отметил, что команда новой руководительницы АРМА Елены Думы, хоть и декларирует прозрачность своей работы, но это не более, чем «серьезный популизм».

Добавим

Три недели назад все члены общественного совета при АРМА сложили свои полномочия. Таким образом, АРМА вообще осталась без внешнего контроля, а потому нельзя назвать деятельность этого органа прозрачной.

В общем, заявления о необходимости проведения независимого внешнего аудита в АРМА звучали уже неоднократно. На фоне критики глава АРМА Елена Дума даже сделала заявление о том, что заказала аудит деятельности агентства за 2023 год у Счетной палаты.

Народный депутат Алексей Кучеренко считает, что результаты аудита Счетной палаты могут стать основанием для увольнения главы АРМА Елены Думы.