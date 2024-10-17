Контроль за діяльністю АРМА є лише на папері: громадська рада не працює, а аудит заблоковано

Робота Агентства з розшуку і менеджменту активів залишається непрозорою та неконтрольованою через відсутність зовнішнього аудиту та блокування роботи громадської ради. Про це в ексклюзивному коментарі УНН заявив колишній начальник Центрального міжрегіонального територіального управління АРМА Владислав Романов.

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Нещодавно Transparency International Ukraine представила звіт щодо здобутків України у проведенні антикорупційної реформи за період з лютого 2014 року по березень 2024. Серед іншого, антикорупційні активісти наголосили на необхідності проведення незалежного аудиту в АРМА задля покращення ефективності його роботи.

На думку Романова, провести повноцінний зовнішній аудит в АРМА у цьому році точно не вдасться, тому що досі не сформована комісія, яка за законом має контролювати цю процедуру.

Комісія з представників Кабміну, Верховної Ради та президента, яка має контролювати фактично проведення зовнішнього аудиту і процедуру відбору компанії, яка проводить зовнішній аудит, досі не сформована… Це важливо. Тому ми маємо ситуацію, що повноцінний зовнішній аудит в цьому році не буде проведений