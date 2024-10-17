Контроль за діяльністю АРМА є лише на папері: громадська рада не працює, а аудит заблоковано
Київ • УНН
Робота АРМА непрозора через відсутність зовнішнього аудиту та блокування громадської ради. Колишній посадовець критикує керівництво за популізм та неможливість провести повноцінний аудит цього року.
Робота Агентства з розшуку і менеджменту активів залишається непрозорою та неконтрольованою через відсутність зовнішнього аудиту та блокування роботи громадської ради. Про це в ексклюзивному коментарі УНН заявив колишній начальник Центрального міжрегіонального територіального управління АРМА Владислав Романов.
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Нещодавно Transparency International Ukraine представила звіт щодо здобутків України у проведенні антикорупційної реформи за період з лютого 2014 року по березень 2024. Серед іншого, антикорупційні активісти наголосили на необхідності проведення незалежного аудиту в АРМА задля покращення ефективності його роботи.
На думку Романова, провести повноцінний зовнішній аудит в АРМА у цьому році точно не вдасться, тому що досі не сформована комісія, яка за законом має контролювати цю процедуру.
Комісія з представників Кабміну, Верховної Ради та президента, яка має контролювати фактично проведення зовнішнього аудиту і процедуру відбору компанії, яка проводить зовнішній аудит, досі не сформована… Це важливо. Тому ми маємо ситуацію, що повноцінний зовнішній аудит в цьому році не буде проведений
За його словами, наразі не працює жоден механізм зовнішнього контролю за роботою АРМА, у тому числі громадська рада.
Громадській раді фактично вже півтора року не давали працювати, чинили супротив у виконанні своїх функцій контролю за діяльністю АРМА. Це законні інструменти, але вони де-факто сьогодні не існують
Він наголосив, що команда нової очільниці АРМА Олени Думи, хоч і декларує прозорість своєї роботи, але це не більше, ніж "серйозний популізм".
Додамо
Три тижні тому всі члени громадської ради при АРМА склали свої повноваження. Таким чином, АРМА взагалі залишилася без зовнішнього контролю, а тому не можна назвати діяльність цього органу прозорою.
Загалом, заяви про необхідність проведення незалежного зовнішнього аудиту в АРМА звучали вже неодноразово. На тлі критики голова АРМА Олена Дума навіть зробила заяву про те, що замовила аудит діяльності агентства за 2023 рік у Рахункової палати.
Народний депутат Олексій Кучеренко вважає, що результати аудиту Рахункової палати можуть стати підставою для звільнення голови АРМА Олени Думи.