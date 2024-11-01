Консультации и поддержка: как в Броварах помогают предпринимателям развиваться

ukenru
Направьте на производство оружия: украинцы просят Зеленского отменить выплату "военной тысячи"
15:57 • 28968 просмотра

Направьте на производство оружия: украинцы просят Зеленского отменить выплату "военной тысячи"

Эксклюзив
Бесплатные спортивно-оздоровительные занятия в Броварах: как город поддерживает военных и их семьи
14:26 • 50968 просмотра

Бесплатные спортивно-оздоровительные занятия в Броварах: как город поддерживает военных и их семьи

Оснований для введения графиков отключений для населения нет - «Укрэнерго»
13:11 • 65871 просмотра

Оснований для введения графиков отключений для населения нет - «Укрэнерго»

Эксклюзив
Новолуние в знаке Скорпиона: что принесет нам новый лунный цикл
31 октября 2024, 17:27 • 118895 просмотра

Новолуние в знаке Скорпиона: что принесет нам новый лунный цикл

Эксклюзив
Маты и страх: действующие и бывшие сотрудники рассказали о стиле управления "мамы АРМА" Думы
31 октября 2024, 13:31 • 137152 просмотра

Маты и страх: действующие и бывшие сотрудники рассказали о стиле управления "мамы АРМА" Думы

Эксклюзив
Броварской горсовет увеличил финансирование программы развития физкультуры и спорта на 1,5 млн грн
31 октября 2024, 13:19 • 138221 просмотра

Броварской горсовет увеличил финансирование программы развития физкультуры и спорта на 1,5 млн грн

Эксклюзив
В Киеве часть путей нуждается в замене: где до конца года планируют завершить ремонт
31 октября 2024, 11:11 • 137250 просмотра

В Киеве часть путей нуждается в замене: где до конца года планируют завершить ремонт

Эксклюзив
В деле НАБУ против экс-министра Сольского "потерялся" ключевой документ
31 октября 2024, 10:01 • 175068 просмотра

В деле НАБУ против экс-министра Сольского "потерялся" ключевой документ

Эксклюзив
Мост через Лыбидь в Киеве: новые ограничения для транспорта и противоаварийные мероприятия
30 октября 2024, 16:14 • 131648 просмотра

Мост через Лыбидь в Киеве: новые ограничения для транспорта и противоаварийные мероприятия

Эксклюзив
Международные гранты и поддержка малого бизнеса: возможности для предпринимателей в малых городах Украины
30 октября 2024, 13:35 • 202077 просмотра

Международные гранты и поддержка малого бизнеса: возможности для предпринимателей в малых городах Украины

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Донецкой области враг совершил авиаудар по Константиновке, обстреляны другие города и поселки области, есть раненые

В Донецкой области враг совершил авиаудар по Константиновке, обстреляны другие города и поселки области, есть раненые

08:36 • 37671 просмотра
Утечка воды на Запорожской АЭС: что происходит на крупнейшей атомной станции в Украине

Утечка воды на Запорожской АЭС: что происходит на крупнейшей атомной станции в Украине

08:51 • 18623 просмотра
МАГАТЭ обеспокоено критическим приближением дронов к украинским АЭС: что происходит

МАГАТЭ обеспокоено критическим приближением дронов к украинским АЭС: что происходит

09:08 • 18859 просмотра
Всемирный банк выделил почти 600 млн долл. на развитие украинского бизнеса: что это даст

Всемирный банк выделил почти 600 млн долл. на развитие украинского бизнеса: что это даст

09:25 • 21680 просмотра
Каждое восьмое дело НАБУ и САП завершилось в суде оправдательным приговором - теневой отчет

Каждое восьмое дело НАБУ и САП завершилось в суде оправдательным приговором - теневой отчет

16:25 • 34748 просмотра
публикации
АРМА после критики анонсировала обновление реестра арестованных активов

АРМА после критики анонсировала обновление реестра арестованных активов

18:14 • 4053 просмотра
Каждое восьмое дело НАБУ и САП завершилось в суде оправдательным приговором - теневой отчет

Каждое восьмое дело НАБУ и САП завершилось в суде оправдательным приговором - теневой отчет

16:25 • 34748 просмотра
В деле НАБУ против экс-министра Сольского "потерялся" ключевой документ

В деле НАБУ против экс-министра Сольского "потерялся" ключевой документ
Эксклюзив

31 октября 2024, 10:01 • 175068 просмотра
Достижения Хакатона «100 идей для городов» в культуре и мемориалах: новые культурные идеи для возрождения украинских общин

Достижения Хакатона «100 идей для городов» в культуре и мемориалах: новые культурные идеи для возрождения украинских общин

30 октября 2024, 15:07 • 161979 просмотра
Международные гранты и поддержка малого бизнеса: возможности для предпринимателей в малых городах Украины

Международные гранты и поддержка малого бизнеса: возможности для предпринимателей в малых городах Украины
Эксклюзив

30 октября 2024, 13:35 • 202077 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
"Игра престолов" на большом экране? Идею полнометражного фильма по вселенной Мартина изучают в Голливуде

"Игра престолов" на большом экране? Идею полнометражного фильма по вселенной Мартина изучают в Голливуде

16:10 • 13921 просмотра
Мировые знаменитости поделились фото с Хэллоуина

Мировые знаменитости поделились фото с Хэллоуина

08:00 • 115971 просмотра
Исследователь выдвинул новую гипотезу возникновения поцелуев и она может вам не понравиться

Исследователь выдвинул новую гипотезу возникновения поцелуев и она может вам не понравиться

05:19 • 123140 просмотра
Зинченко выпустил автобиографию Believe: сколько стоит

Зинченко выпустил автобиографию Believe: сколько стоит

31 октября 2024, 16:19 • 104108 просмотра
LV выпустили собачью будку за 66 тыс долларов

LV выпустили собачью будку за 66 тыс долларов

31 октября 2024, 16:05 • 107524 просмотра
Актуальное
Консультации и поддержка: как в Броварах помогают предпринимателям развиваться

Консультации и поддержка: как в Броварах помогают предпринимателям развиваться

Киев  •  УНН

16:59 • 6661 просмотра

Read in English

В Броварах открыли Центр поддержки бизнеса, где предоставляют бесплатные консультации по вопросам регистрации и развития бизнеса. За 2023 год услугами Центра воспользовались около 150 предпринимателей.

В Броварах при городском совете работает Центр по поддержке бизнеса, где предприниматели и люди, которые только планируют открыть свое дело, могут получить бесплатные консультации по вопросам регистрации бизнеса, аренды помещений и получения грантов. В этом году в Центр обратилось около 150 человек, преимущественно представители микро- и малого бизнеса. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН сообщили в Центре.

Детали

Ранее бизнес-омбудсмен Роман Ващук в комментарии УНН рассказал, что для предпринимателей сейчас существует множество возможностей благодаря международным грантам и консультативной поддержке. Сейчас для них открываются новые центры по поддержке бизнеса при поддержке местных властей.

Один из таких  заработал при Броварском городском совете в 2023 году в рамках программы «EU4Business: восстановление, конкурентоспособность и интернационализация МСП», которая совместно финансируется Европейским Союзом и правительством Германии и реализуется немецкой федеральной компанией Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.

В Центре можно получить бесплатную консультационную поддержку потенциальным субъектам предпринимательской деятельности и лицам, которые планируют открыть собственное дело или его масштабировать, относительно действующих грантовых предложений, требований их получения, регистрации бизнеса, осуществления предпринимательской деятельности, установления временных сооружений, аренды помещения, по вопросам рекламы и тому подобное.

«В текущем году в Центр обратилось около 150 человек. Наибольшую заинтересованность в поддержке бизнеса, предоставлении консультаций проявляет микро и малое предпринимательство», - отметили в Центре.

Для удобства предпринимателей Центр имеет собственную страницу на официальном веб-сайте Броварского городского совета и в соцсетях, где регулярно обновляется информация о бизнес-возможностях и событиях. Также запись на консультацию можно осуществить онлайн через Google-форму или по телефону.

Кроме того, Центр организует тематические мероприятия и обучение, в частности вебинары по налоговому законодательству, законодательным изменениям, а также тренинги по маркетингу и продвижению бизнеса, которые финансируются из местного бюджета. Благодаря сотрудничеству с партнерами, такими как UWE HUB, Центр продолжает расширять свои возможности, поддерживая предпринимателей на пути к успеху.

Добавим

По словам городского головы Броваров Игоря Сапожко, за время военного положения в рамках реализации 76 инвестиционных проектов Броварам удалось привлечь более 466 миллионов гривен инвестиций и создать почти 600 новых рабочих мест. Он добавил, что за период военного положения в Броварской громаде увеличилось количество различных фирм и физических лиц-предпринимателей - в настоящее время их насчитывается более 18 тысяч. 

Кроме иностранного финансирования Бровары получат и другую помощь от городов-побратимов. Например, немецкие партнеры предоставили местной общине генераторы, медицинское оборудование, специальный транспорт и много другой помощи. Для  того, чтобы со своими украинскими коллегами определить конкретные направления дальнейшего сотрудничества в октябре в Бровары прибыл представитель муниципалитета немецкого города-побратима Йены, городской советник Матиас Мит.

В целом, в рамках сотрудничества с немецкими городами Йена и Эрланген, а также районом Лан-Дилль Бровары получили три кареты скорой помощи, четыре пожарных автомобиля, три единицы коммунального транспорта, один школьный автобус, генераторы, разнообразное оборудование для учебных заведений громады и модульного городка, в котором живут переселенцы.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

ЭкономикаКиевская область
yevropeiskii-soyuzЕвропейский Союз
germaniyaГермания
brovariБровары