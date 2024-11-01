Консультации и поддержка: как в Броварах помогают предпринимателям развиваться

В Броварах при городском совете работает Центр по поддержке бизнеса, где предприниматели и люди, которые только планируют открыть свое дело, могут получить бесплатные консультации по вопросам регистрации бизнеса, аренды помещений и получения грантов. В этом году в Центр обратилось около 150 человек, преимущественно представители микро- и малого бизнеса. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН сообщили в Центре.

Детали

Ранее бизнес-омбудсмен Роман Ващук в комментарии УНН рассказал, что для предпринимателей сейчас существует множество возможностей благодаря международным грантам и консультативной поддержке. Сейчас для них открываются новые центры по поддержке бизнеса при поддержке местных властей.

Один из таких заработал при Броварском городском совете в 2023 году в рамках программы «EU4Business: восстановление, конкурентоспособность и интернационализация МСП», которая совместно финансируется Европейским Союзом и правительством Германии и реализуется немецкой федеральной компанией Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.

В Центре можно получить бесплатную консультационную поддержку потенциальным субъектам предпринимательской деятельности и лицам, которые планируют открыть собственное дело или его масштабировать, относительно действующих грантовых предложений, требований их получения, регистрации бизнеса, осуществления предпринимательской деятельности, установления временных сооружений, аренды помещения, по вопросам рекламы и тому подобное.

«В текущем году в Центр обратилось около 150 человек. Наибольшую заинтересованность в поддержке бизнеса, предоставлении консультаций проявляет микро и малое предпринимательство», - отметили в Центре.

Для удобства предпринимателей Центр имеет собственную страницу на официальном веб-сайте Броварского городского совета и в соцсетях, где регулярно обновляется информация о бизнес-возможностях и событиях. Также запись на консультацию можно осуществить онлайн через Google-форму или по телефону.

Кроме того, Центр организует тематические мероприятия и обучение, в частности вебинары по налоговому законодательству, законодательным изменениям, а также тренинги по маркетингу и продвижению бизнеса, которые финансируются из местного бюджета. Благодаря сотрудничеству с партнерами, такими как UWE HUB, Центр продолжает расширять свои возможности, поддерживая предпринимателей на пути к успеху.

Добавим

По словам городского головы Броваров Игоря Сапожко, за время военного положения в рамках реализации 76 инвестиционных проектов Броварам удалось привлечь более 466 миллионов гривен инвестиций и создать почти 600 новых рабочих мест. Он добавил, что за период военного положения в Броварской громаде увеличилось количество различных фирм и физических лиц-предпринимателей - в настоящее время их насчитывается более 18 тысяч.

Кроме иностранного финансирования Бровары получат и другую помощь от городов-побратимов. Например, немецкие партнеры предоставили местной общине генераторы, медицинское оборудование, специальный транспорт и много другой помощи. Для того, чтобы со своими украинскими коллегами определить конкретные направления дальнейшего сотрудничества в октябре в Бровары прибыл представитель муниципалитета немецкого города-побратима Йены, городской советник Матиас Мит.

В целом, в рамках сотрудничества с немецкими городами Йена и Эрланген, а также районом Лан-Дилль Бровары получили три кареты скорой помощи, четыре пожарных автомобиля, три единицы коммунального транспорта, один школьный автобус, генераторы, разнообразное оборудование для учебных заведений громады и модульного городка, в котором живут переселенцы.