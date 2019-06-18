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Конституционный суд не сможет остановить выборы — глава ЦИК

Киев • УНН

 • 10397 просмотра

КИЕВ. 18 июня. УНН. Конституционный суд Украины не может остановить выборы. Он может просто определить конституционность указа о роспуске Верховной Рады. Об этом заявила председатель Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук в интервью ВВС Украина, передает УНН.

Конституционный суд не сможет остановить выборы — глава ЦИК

"Конституционный суд - единственный орган, который может решать, был этот президентский указ конституционным или нет. Для нас возникнет вопрос: проанализировать это решение, подумать, что мы должны сделать и как мы должны вести себя. Потому что КС не может остановить выборы своим решением, он просто может определить конституционность указа, ничего больше", - сообщила Слипачук.

Она отметила, что Комиссии необходимо будет понять обоснования и мотивы этого решения, чтобы осуществить необходимые шаги.

"Если они объявляют, что указ не соответствует Конституции, то это означает, что нет такого указа, а значит - у меня нет никаких законных оснований тратить государственные средства. Очень много вопросов возникает...

Мы действительно сейчас в очень сложной ситуации, так как процесс подготовки к выборам ушел. Он не может быть отложен или на время временно остановлен. Сейчас мы находимся на конечном этапе регистрации, которая закончится 20 июня. Далее мы пять дней, чтобы собственно осуществить регистрацию и принять необходимые решения. Это уже будет 25 июня. А потом нам надо принять решение о форме избирательного бюллетеня, затем перейдем к следующему этапу", - сказала глава ЦИК.

Напомним, 21 мая был обнародован указ Президента Украины Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады и назначении внеочередных выборов. Так, выборы в ВР назначены на 21 июля. 23 мая указ о роспуске Рады вступил в силу.

11 июня КСУ начал рассмотрение дела о конституционности указа Президента Украины Владимира Зеленского о роспуске парламента.

Нардепы считают, что у Президента нет оснований для роспуска Верховной Рады Украины.

В Зеленского же настаивают, что в течение более чем двух лет в коалицию в Верховной Раде входили только 216 народных депутатов, чего явно недостаточно для формирования большинства парламента.

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