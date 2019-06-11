У Зеленського підрахували, що до коаліції в Раді входили лише 216 нардепів

КИЇВ. 11 червня. УНН. Протягом більш ніж двох років до коаліції у Верховній Раді входили лише 216 народних депутатів, чого явно недостатньо для формування більшості парламенту. Про це заявив представник Президента в Конституційному суді України Федір Веніславський під час виступу в КСУ, передає кореспондент УНН.