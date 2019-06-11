У Зеленського підрахували, що до коаліції в Раді входили лише 216 нардепів
Київ • УНН
КИЇВ. 11 червня. УНН. Протягом більш ніж двох років до коаліції у Верховній Раді входили лише 216 народних депутатів, чого явно недостатньо для формування більшості парламенту. Про це заявив представник Президента в Конституційному суді України Федір Веніславський під час виступу в КСУ, передає кореспондент УНН.
"Президент не встановлює юридичний факт – він застосовує визначений юридичний факт відсутності коаліції. Визнаність юридичного факту відсутності коаліції підтверджується офіційними документами, які є на сайті Верховної Ради України, а саме: стенограми засідань Верховної Ради, зокрема, від 29 березня 2016 року. За інформаційною системою "Рада" зазначено, що сукупний склад двох фракцій становив усього на всього 216 народних депутатів", - зазначив Веніславський, пояснивши, що парламентська більшість має складати не менше 226 народних депутатів.
При цьому він наголосив, що цього часу коаліція припинила своє існування.
Як нагадав представник Президента, саме 29 березня 2016 року остаточно і офіційно про вихід з коаліції оголосив лідер фракції РПЛ Олег Ляшко.
"Коаліція відсутня у Верховній Раді більш ніж два роки", - підсумував він.
Фактична відсутність коаліції у парламенті стане основним аргументом Адміністрації Президента України під час доведення у Конституційному суді конституційності указу Глави держави про розпуск Верховної Ради.