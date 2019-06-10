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Адміністрація Президента у КСУ завтра доводитиме відсутність коаліції у Раді

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КИЇВ. 10 червня. УНН. Фактична відсутність коаліції у парламенті стане основним аргументом Адміністрації Президента України під час доведення у Конституційному суді конституційності указу Глави держави про розпуск Верховної Ради. Про це повідомив представник Президента в Конституційному суді Федір Веніславський під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

"Президент абсолютно однозначно застосував своє право (на розпуск Верховної Ради – ред.) на підставі абсолютно чітких, зрозумілих, прогнозованих підстав і достроково припинив повноваження Верховної Ради. По-друге, ми доведемо в Суді, що коаліція існувала не лише де-юре, формально, але й фактично – вона не виконувала свої конституційні повноваження, які закріплені за нею Конституцією", - зазначив Веніславський.

За його словами, факт відсутності коаліції у парламенті станом на 21 травня 2019 року, коли Зеленський видав указ про розпуск Ради, є беззаперечним. З його слів, вона припинила існування ще 2016 року, коли про свій вихід з коаліції заявили Радикальна партія, "Об'єднання "Самопоміч" і ВО "Батьківщина". Причому після того нова коаліція так і не була створена, зауважив він.

При цьому він додав, що в КСУ немає жодних правових підстав, щоб ставити під сумнів конституційність указу Президента. "Немає і бути не може", - додав Веніславський.

КСУ 11 червня розгляне справу щодо конституційності указу Президента України Володимира Зеленського про розпуск парламенту.

Нагадаємо, 24 травня до КСУ надійшло конституційне подання 62 народних депутатів щодо конституційності указу Президента України Володимира Зеленського про розпуск парламенту.

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