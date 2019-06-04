КСУ розгляне справу щодо конституційності указу про розпуск Ради 11 червня
Київ • УНН
КИЇВ. 4 червня. УНН. Конституційний суд України розгляне справу щодо конституційності Указу Президента України Володимира Зеленського про розпуск парламенту 11 червня. Про це повідомили у прес-службі КСУ, передає УНН.
"Відкрита частина пленарного засідання Великої палати Конституційного Суду України щодо розгляду справи за конституційним поданням 62 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Указу Президента України "Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України та призначення позачергових виборів" відбудеться 11 червня 2019 року о 10 годині", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що КСУ розглядатиме справу у формі усного провадження.
Крім того, відповідно до статті 75 Закону України "Про Конституційний Суд України" Велика палата Конституційного Суду України визнала конституційне провадження цієї справи невідкладним.
Нагадаємо, 24 травня до Конституційного Суду України надійшло конституційне подання 62 народних депутатів щодо конституційності указу Президента України Володимира Зеленського про розпуск парламенту.
Сьогодні, 4 червня, КСУ почав розгляд подання нардепів щодо розпуску парламенту.
Як повідомляв УНН, більшість суддів КСУ вважають указ Зеленського про розпуск Ради неконституційним.