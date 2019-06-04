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КСУ рассмотрит дело о конституционности указа о роспуске Рады 11 июня

КСУ рассмотрит дело о конституционности указа о роспуске Рады 11 июня

Киев  •  УНН

 • 12144 просмотра

КИЕВ. 4 июня. УНН. Конституционный суд Украины рассмотрит дело о конституционности Указа Президента Украины Владимира Зеленского о роспуске парламента 11 июня. Об этом сообщили в пресс-службе КСУ, передает УНН.

"Открытая часть пленарного заседания Палаты Конституционного Суда Украины по рассмотрению дела по конституционному представлению 62 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) Указа Президента Украины "О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов" состоится 11 июня 2019 года в 10 часов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что КСУ будет рассматривать дело в форме устного производства.

Кроме того, согласно статье 75 Закона Украины "О Конституционном Суде Украины" Большая палата Конституционного Суда Украины признала конституционное производство этого дела неотложным.

Напомним, 24 мая в Конституционный Суд Украины поступило конституционное представление 62 народных депутатов относительно конституционности указа Президента Украины Владимира Зеленского о роспуске парламента.

Сегодня, 4 июня, КСУ начал рассмотрение представления нардепов о роспуске парламента.

Как сообщал УНН, большинство судей КСУ считают указ Зеленского о роспуске Рады неконституционным.

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