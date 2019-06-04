У КСУ почалося засідання, на якому розглянуть подання нардепів щодо розпуску парламенту
Київ • УНН
КИЇВ. 3 червня. УНН. У Конституційному суді України розпочалося засідання, на якому розглянуть подання 62 нардепів щодо конституційності указу Президента України Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради. Про це УНН повідомили у прес-службі КСУ.
"Відповідно до порядку денного, розпочалося о 10 годині", - зазначили у суді.
Крім того, у прес-службі повідомили, що спочатку має відбутися розгляд трьох інших подань народних депутатів, а потім Верховна палата КСУ перейде до визначення форми конституційного провадження у справі за конституційним поданням 62 народних депутатів України щодо законності Указу Президента України про розпуск парламенту.
Як повідомляв УНН, КСУ почне розглядати справу щодо конституційності розпуску парламенту 4 червня.
Нагадаємо, 24 травня до Конституційного Суду України надійшло конституційне подання 62 народних депутатів щодо конституційності указу Президента України Володимира Зеленського про розпуск парламенту.