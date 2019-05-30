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КСУ почне розглядати справу щодо конституційності розпуску парламенту 4 червня

КСУ почне розглядати справу щодо конституційності розпуску парламенту 4 червня

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 травня. УНН. У Конституційному суді України підтвердили інформацію, яку раніше оприлюднив УНН, що розгляд справи щодо законності указу Президента України Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради відбудеться на початку червня. У порядку денному зазначена дата - 4 червня.

Так, 4 червня 2019 року відбудеться засідання Великої палати Конституційного Суду України, яка розгляне питання щодо визначення форми конституційного провадження у справі за поданням 62 народних депутатів України щодо конституційності Указу Президента України "Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України та призначення позачергових виборів".

Нагадаємо, 21 травня було оприлюднено указ Президента України Володимира Зеленського про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України та призначення позачергових виборів. 

Указ про розпуск Ради набув чинності 23 травня. 

Як повідомляв УНН, до КСУ надійшло подання нардепів щодо розпуску парламенту. 

Українські Національні Новини

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