До КСУ надійшло подання нардепів щодо розпуску парламенту
Київ • УНН
КИЇВ. 24 травня. УНН. До Конституційного Суду України надійшло конституційне подання 62 народних депутатів щодо конституційності указу Президента України Володимира Зеленського про розпуск парламенту. Про це УНН повідомляє з посиланням на відділ комунікації КСУ.
"До Конституційного Суду України надійшло конституційне подання 62 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Указу Президента України "Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України та призначення позачергових виборів" від 21 травня 2019 року № 303/2019", - йдеться у повідомленні.
З текстом конституційного подання можна ознайомитися на офіційному веб-сайті Конституційного Суду України у рубриці "На розгляді суду".
Нагадаємо, 21 травня було оприлюднено указ Президента України Володимира Зеленського про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України та призначення позачергових виборів.
Указ про розпуск Ради набув чинності 23 травня.
Раніше сьогодні фракція "Народний фронт" повідомила, що передала до Конституційного суду України подання щодо конституційності розпуску парламенту.