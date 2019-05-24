Нардепи передали до КСУ подання щодо розпуску Ради
Київ • УНН
КИЇВ. 24 травня. УНН. Представники "Народного фронту" передали до Конституційного суду України подання щодо конституційності розпуску парламенту, указ про який підписав Президент України Володимир Зеленський, передає кореспондент УНН.
"Група народних депутатів у кількості 62 осіб з відповідним поданням звернулася до Конституційного суду з оскарженням неконституційного указу Президента про розпуск Верховної Ради", - заявив журналістам нардеп від фракції "Народний фронт" Андрій Титарук.
Як повідомляв УНН, 21 травня було оприлюднено указ Президента України Володимира Зеленського про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України та призначення позачергових виборів.
Так, вибори до ВР призначені на 21 липня.
Нагадаємо, указ про розпуск Ради 23 травня набув чинності.