В КСУ началось заседание, на котором рассмотрят представление нардепов о роспуске парламента

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 16651 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
15:45 • 36506 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
13:58 • 55925 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 115178 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 109560 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 136523 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144225 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130023 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130090 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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В КСУ началось заседание, на котором рассмотрят представление нардепов о роспуске парламента

В КСУ началось заседание, на котором рассмотрят представление нардепов о роспуске парламента

Киев  •  УНН

 • 12989 просмотра

КИЕВ. 3 июня. УНН. В Конституционном суде Украины началось заседание, на котором рассмотрят представление 62 нардепов о конституционности указа Президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады. Об этом УНН сообщили в пресс-службе КСУ.

"Согласно повестке дня, началось в 10:00", - отметили в суде.

Кроме того, в пресс-службе сообщили, что сначала должно состояться рассмотрение трех других представлений народных депутатов, а затем Верховная палата КСУ перейдет к определению формы конституционного производства по делу по конституционному представлению 62 народных депутатов Украины относительно законности Указа Президента Украины о роспуске парламента.

Как сообщал УНН, КСУ начнет рассматривать дело по конституционности роспуска парламента 4 июня.

Напомним, 24 мая в Конституционный Суд Украины поступило конституционное представление 62 народных депутатов относительно конституционности указа Президента Украины Владимира Зеленского о роспуске парламента.

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