Більшість суддів КСУ вважають указ Зеленського про розпуск Ради неконституційним
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня УНН. Більшість суддів Конституційного суду України вважають указ Президента Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради неконституційним. Про це УНН повідомило джерело у КСУ.
Джерело відмітило, що наразі позиція суддів Конституційного суду України щодо конституційності указу Президента України Володимира Зеленського не змінилася і вони продовжують вважати, що дане рішення не відповідає головному закону країни.
Нагадаємо, УНН повідомляв, що КСУ планує розглянути подання нардепів щодо розпуску парламенту на початку червня, а фактично 2/3 суддів притримуються думки, що даний указ Президента не відповідає нормі Конституції.
КСУ почне розглядати справу щодо конституційності розпуску парламенту 4 червня.
Як повідомляв УНН, до КСУ надійшло подання нардепів щодо розпуску парламенту.
Нагадаємо, 21 травня було оприлюднено указ Президента України Володимира Зеленського про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України та призначення позачергових виборів.
Указ про розпуск Ради набув чинності 23 травня.
Як повідомляв УНН, до Конституційного суду України надійшло подання нардепів щодо розпуску парламенту.