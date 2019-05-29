КСУ планує розглянути подання нардепів щодо розпуску парламенту на початку червня
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. Конституційний суд планує розглянути конституційне подання 62 народних депутатів щодо конституційності указу Президента України Володимира Зеленського про розпуск парламенту у першій декаді червня. Про це УНН повідомили джерела у КСУ.
Окрім того, джерела повідомили УНН, що фактично 2/3 суддів на сьогодні притримуються думки, що даний указ Президента не відповідає нормі Конституції. Однак, як зазначило джерело, це їх приватна думка, а не позиція суду.
Як повідомляв УНН, до КСУ надійшло подання нардепів щодо розпуску парламенту.
Нагадаємо, 21 травня було оприлюднено указ Президента України Володимира Зеленського про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України та призначення позачергових виборів.
Указ про розпуск Ради набув чинності 23 травня.
Як повідомляв УНН, до Конституційного суду України надійшло подання нардепів щодо розпуску парламенту.